Milla Group lance la phase d'industralisation de ses véhicules autonomes

D’une capacité d’une vingtaine de navettes autonomes par an, Milla Group prévoit d’atteindre 1 000 véhicules annuels d’ici 2030 grâce à un investissement global avoisinant les 50 millions d’euros. L’entreprise installée à Meudon (Hauts-de-Seine) a finalisé en ce sens une levée de fonds de 15 millions d’euros le 14 juin dernier.



Pour l’heure, elle s’appuie sur un site d’assemblage au Mans (Sarthe) et un second à Buc (Yvelines). Son produit consiste en une solution de mobilité automatisée qui prend la forme d’une navette autonome avec une intelligence embarquée. "Elle est connectée pour être toujours en liaison avec le centre de supervision mais aussi avec des infrastructures de bord de route comme les feux de signalisation. Elle est aussi bardée de capteurs de perception pour réagir en fonction des obstacles ou des évènements de circulation" détaille Frédéric Mathis, président de Milla Group.

Transport automatisé de marchandises …

Le déploiement à l’échelle de la navette s’accompagne de plusieurs contrats ou appels à projet remportés par l’entreprise qui vient de rejoindre la French Tech 120 2030. Plusieurs s’inscrivent notamment dans le cadre de l’appel de Bpifrance autour des mobilités routières automatisées. En début d’année, Milla Group a ainsi été retenue pour le projet 5G Open Road afin de déployer son service à Vélizy-Villacoublay. Il en découle un partenariat passé avec Carrefour autour de Milla Delivery.







"Nous avons expérimenté pendant six mois un service de navette autonome pour la livraison de marchandises. Le client fait ses courses mais au lieu d’aller au drive pour récupérer sa commande, il rejoint la navette qu’il géolocalise près de chez lui. Il dispose d’un code pour accéder à un box à l’intérieur." Le succès de l’opération amène les partenaires à renforcer le service avec une seconde navette et une contenance accrue, passant de 400 kilos à une tonne.

…Et de personnes en ville…

Plus récemment, la jeune entreprise a été retenue pour trois autres projets. Le premier, en partenariat avec Vinci Autoroutes et le groupe Lacroix Savac, prévoit l’installation de lignes de bus autonomes qui utiliseront les infrastructures autoroutières. "Sur l’A10 près de Nemours, une ligne de bus autonome circulera pour rejoindre la gare RER de Massy."







Trois navettes, pouvant accueillir 14 personnes chacune, devraient rouler en condition réelle à partir de 2024. A côté, Milla Group travaille avec le groupe UTAC et la RATP pour proposer des procédures d’homologation des navettes autonomes. En parallèle, le consortium envisage de déployer un service de transport autonome dans une ville d’Ile-de-France encore tenue secrète. Le véhicule pouvant contenir une vingtaine de passagers roulera de 30 à 50 kilomètres/heure, en fonction du trafic. Fabriqués en 2023, ils rouleront dès 2024.

…Et en campagne

Enfin, Milla Group accompagne l’agglomération de La Rochelle et sa régie des transports dans la mise en place d’un service de transport automatisé sur demande, en temps réel, pour les zones rurales ou peu denses. "La navette pourra relier les villages éloignés à une ligne de bus ou assurer des liaisons entre les villages pour se rendre au marché ou chez le médecin."



Pour mener à bien ce projet, l’entreprise créera un jumeau numérique du service avec ses routes et ses infrastructures pour l’implanter dans la navette. "Milla Group assurera aussi la surveillance du fonctionnement de la navette, collectera les données pour les transmettre à l’opérateur qui assurera de son côté la gestion et le fonctionnement du service. Il pourra aussi intervenir sur le fonctionnement ou échanger avec les passagers." Le service sera mis en place en 2024 avec un opérateur et en autonomie au second semestre 2025.