MintT va utiliser la technologie de vision 3D de Microsoft pour détecter les chutes

On estime que jusqu'à 70% des patients dans les hôpitaux et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) tombent au moins une fois par an, ce qui entraîne des conséquences dramatiques et coûteuses. La start-up belge MintT (Medical Intelligence Technologies) tente d'apporter une réponse à cette problématique en développant une technologie de détection des chutes.



Détecter les risques de chutes

Elle a créé ISA, pour Intelligent Sensing for Ageing, qui est composé d'un capteur 3D installé dans les chambres des patients doté de systèmes d'apprentissage automatique. Cette technologie est capable de détecter des chutes survenant dans le champ de vision du capteur, de même que des affaissements ou des glissements au bord du lit. Elle peut aussi détecter les levers intempestifs et les déplacements dans la chambre.



Une application mobile permet aux professionnels de santé d'être prévenus et ainsi d'intervenir en cas de risque de chute ou de chute avérée. Elle propose également un registre de chutes pour analyser l'incident a posteriori. De plus, l'enregistrement du suivi des tendances de l'activité et du sommeil permet de prévenir les escarres en monitorant le temps d'alitement et d'évaluer l'impact de tout changement de schéma thérapeutique.



Améliorer ses capteurs 3D grâce à Microsoft

La technologie ISA est déjà utilisée dans des établissements belges et français, bénéficie à des milliers de patients et comptabilise plus de 100 000 heures de capture de données, d'après MintT. Mais cette jeune pousse, qui a récemment levé près de trois millions d'euros, veut désormais perfectionner sa technologie de vision 3D. Microsoft a été choisi pour réussir ce défi.



Ainsi, la prochaine génération d'ISA utilisera le capteur Time-of-Flight (ToF) de la firme de Redmond et sa plateforme Azure Depth. Une caméra "temps de vol", également appelée capteur 3D, mesure le temps que met la lumière infrarouge à atteindre un objet et à revenir (le temps de vol) et utilise ce délai pour calculer la distance de l'objet. Cette méthode permet une grande précision.



En pratique, MintT va utilisé la nouvelle génération de caméras 3D Kinect de Microsoft qui sera connectée au cloud Azure, ce qui lui permettra de tirer parti des Cognitive Services du géant américain. "La plateforme Azure Depth de Microsoft est le complément parfait de notre solution de détection et de prévention des chutes basée sur l’IA. Elle nous permettra de renforcer notre modèle commercial durable et reproductible pour bénéfice direct de nos clients et de leurs patients : hôpitaux universitaires, cliniques, maisons de retraite et résidences-services", a déclaré Eric Krzeslo, CEO de MintT.



Ce partenariat avec Microsoft est, d'après la société belge, une aubaine pour toucher d'autres marchés en dehors de l'Europe. Bien que la technologie de MintT soit très spécifique, elle répond à la problématique plus globale du vieillissement de la population et de ses conséquences.