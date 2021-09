Mirakl boucle une levée à 555 millions de dollars pour inonder l'e-commerce avec ses marketplaces

C'est un record pour la French Tech. Les start-up françaises ont levé plus d'1,2 milliard de dollars en deux jours. Après la levée de fonds record de Sorare, le spécialiste français des marketplaces Mirakl a annoncé mardi 21 septembre 2021 en fin de journée une levée de fonds de 555 millions de dollars, soit environ 473 millions d'euros.



Cette série E, qui valorise Mirakl à plus de 3,5 milliards de dollars, est menée par Silver Lake, avec la participation de ses investisseurs historiques que sont 83North, Elaia Partners, Felix Capital et Permira. La valorisation de Mirakl a plus que doublé depuis sa précédente levée de fonds annoncée en septembre 2020.



Outils d'automatisation et d'IA

Mirakl a mis au point des solutions grâce auxquelles les acteurs BtoB et BtoC peuvent déployer rapidement une place de marché. Avec cette levée de fonds, la licorne veut continuer ses investissements dans sa technologie en développant par exemple des outils d'intelligence artificielle, d'automatisation des processus et de dropshipping permettant la mise en place de nouveaux business models. Cela passe notamment par l'embauche de 350 développeurs et un renforcement de son équipe "Customer Sucess" pour accompagner ses clients.



Afin de faciliter le lancement de certaines marketplaces ou proposer des marques moins connus à ses clients, Mirakl a également mis en place son propre écosystème de vendeurs baptisé Mirakl Connect dont elle souhaite poursuivre l'agrandissement. Enfin, la start-up ne ferme pas la porte à d'éventuelles opérations de croissance externe. "Cet investissement va nous permettre de poursuivre de nouvelles opportunités de croissance en apportant notre vision des marketplaces à de nouveaux clients, de nouveaux secteurs ou de nouvelles zones géographiques", résume Adrien Nussenbaum, co-CEO et co-fondateur de Mirakl.



Accélération de l'e-commerce

Mirakl bénéficie du boom de l'e-commerce et de l'accélération de l'ouverture de sites marchands. Un phénomène accentué avec la pandémie de Covid-19. Au cours des trois premiers mois de l’année 2020, la pénétration et l’adoption du e-commerce ont fait un bon équivalent à dix ans, selon le cabinet McKinsey & Company.



Une partie de cette croissance sur l'e-commerce a bénéficié aux marketplaces. Allant dans ce sens, Mirakl se targue d'une augmentation de plus de 90% de la conclusion de nouveaux contrats au premier semestre 2021. La licorne française compte de nombreux clients dont des entreprises comme ABB, Accor, Airbus Helicopters, Carrefour, Express, Leroy Merlin, The Kroger Co et Toyota Material Handling.