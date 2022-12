Miraxess, qui permet d'utiliser son smartphone comme un PC, lève 2,5 millions d'euros

La start-up française Miraxess, qui a présenté dès 2017 un concept de terminal passif permettant de transformer un smartphone en PC portable, baptisé Mirabook, n'a pas abandonné sa solution. Elle annonce une levée de fonds en série A de 2,5 millions d'euros, réalisée auprès de Capital Grand Est, Finovam Gestion, Alsace Business Angels et de Bpifrance.



Depuis sa création en 2015, la start-up qui vient de transférer son siège social de Lyon dans le Grand-Est pour se rapprocher de son partenaire industriel 2CRSI, qui produira les Mirabook à Strasbourg en 2023, a passé l'étape de l'industrialisation. Elle commercialise son produit depuis 2019 auprès d'entreprises privées et de la police anglaise et irlandaise, qui l'utilisent pour produire leurs rapports.

Partenariat avec Samsung

Sa solution s'adresse avant tout aux professionnels en mobilité. Mirabook se présente comme un PC portable (écran et clavier), que l'on connecte à un smartphone afin de bénéficier d'un grand écran (13 pouces), d'un clavier et d'un trackpad.



Elle est compatible avec les smartphones Samsung de la gamme Galaxy, et des smartphones équipés de DisplayPort chez Huawei, Asus, Razer, HTC, LG, Xiaomi, Motorola, et quelques Windows Phones. La marque est partenaire de Samsung pour exploiter sa technologie DeX, qui permet d’utiliser les smartphones Galaxy compatibles avec l’interface d’un ordinateur traditionnel. Au-delà de l'usage nomade, Miraxess met en avant l'impact environnemental et économique de sa solution, par rapport à l'acquisition d'un PC.