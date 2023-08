À la peine à San Francisco, Cruise veut lancer des taxis autonomes à Seattle et Washington

Cruise veut étendre son service de taxis sans conducteur à deux nouvelles villes des Etats-Unis, Seattle et Washington. La filiale du constructeur américain General Motors (GM) vient de lancer une phase de collecte de données manuelle dans les deux métropoles, rapporte le média américain TechCrunch. Concrètement, des chauffeurs conduisent les taxis de Cruise à travers des rues qu'ils seront potentiellement amenés à arpenter plus tard, de façon complètement autonome.



Suite à cette phase de prise d'information sur l'environnement urbain et le climat, dont on ne connaît pas la durée exacte, Cruise préparera une cartographie précise des villes dans l'espoir de lancer plus tard des essais préliminaires sous la supervision de chauffeurs. L'entreprise devra également se voir délivrer un permis par les autorités locales. À Seattle, Amazon et Nvidia, ont par le passé déjà obtenu de telles autorisations pour des tests mais Cruise n'a pas précisé si elle avait d'ores et déjà postulé.

Des défis en cascade

Il faut dire que la filiale de GM redouble de prudence dans ses rapports avec les pouvoirs publics. Il y a moins de deux semaines, le département californien des véhicules motorisés a ordonné à Cruise de réduire de moitié sa flotte de taxis dans la ville de San Francisco après le surgissement d'un accident impliquant l'un de ses véhicules. Depuis, des habitants de la métropole de l'Ouest états-unien ont tenté des actions de sabotage du service, en plaçant notamment des cônes de signalisation sur le capot des voitures autonomes afin de les immobiliser.



Les taxis de Cruise devront-ils faire face à une telle résistance à Washington et Seattle ? L'entreprise considère l'éventualité mais doit surtout préparer ses flottes à des climats bien différents de ceux de Miami, San Francisco, Houston où elle est notamment implantée. Comme le relève TechCrunch, Seattle est la ville la plus septentrionale que Cruise ait jamais convoitée. Située à seulement deux heures et demi de voiture de la citée canadienne Vancouver, elle constitue un défi important pour les capteurs et les caméras qui équipent les taxis autonomes, lesquels peuvent être fortement perturbés par les intempéries.