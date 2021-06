Mission Master XT, le nouveau véhicule de transport terrestre et autonome de Rheinmetall

Voici le Mission Master XT, un nouveau véhicule autonome de transport terrestre pour les services militaires. Dévoilé par Rheinmetall, un conglomérat allemand spécialisé dans l'armement et l'équipement automobile, ce véhicule amphibie peut également faire des tours dans l'eau.



Très mobile sur tous les terrains

Le Mission Master XT est très mobile même sur des terrains difficiles d'accès et peut transporter des charges utiles allant jusqu'à 1000 kg, peu importe les scénarios rencontrés. Le véhicule peut circuler sur de la glace et lorsqu'il neige. Il peut également franchir des topographies sablonneuse, rocheuse et montagneuse. Une capacité due à son système de gonflage des pneus qui ajuste la pression selon la topographie du terrain. Ses capacités amphibies lui permettent de flotter et de rouler dans l'eau tout en conservant sa pleine capacité de charge utile.



Le Mission Master XT est principalement conçu pour aider à transporter du matériel dans des endroits difficiles d'accès. Il peut également être utilisé pour des missions de surveillance, secours, évacuation médicale, soutien en cas d'incendie, relais de communication, etc. Son moteur diesel lui permet de parcourir 750 kilomètres sans faire le plein, tandis que ses batteries lithium-ion lui confèrent jusqu'à 6 heures d'autonomie silencieuse.







Des capacités de conduite autonome

Le Mission Master XT est équipé d'une plateforme de conduite autonome mise au point par Rheinmetall qui comprend logiciel et capteurs (Lidar, caméras et autres capteurs essentiels à la navigation notamment lorsqu'il n'y a pas de GPS disponible). Le véhicule est entièrement compatible avec les systèmes de gestion de combat standard de l'OTAN et peut être contrôlé avec différents systèmes de contrôle à distance, assure Rheinmetall. L'industriel a notamment mis au point une tablette qui permet à l'opérateur de contrôler n'importe quel véhicule de la gamme Mission Master via une interface unique. Il est également possible de positionner un siège et un joystick pour piloter ce véhicule.



Il devient essentiel de pouvoir exploiter rapidement de grandes quantités de données afin de prendre des décisions éclairées sur un terrain de conflit. Allant dans ce sens le Mission Master XT a été doté d'un système de gestion de combat standard de l'OTAN. Cela facilite l'échange et le partage d'informations, notamment les données collectées avec ses capteurs, au niveau de la mission et permet de partager l'ensemble des informations avec tous les véhicules en opération.