Mistral AI, Djust, Foodomarket… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Mistral AI a levé 105 M€

Applications et technologies d’entreprise Développeur de modèles d’intelligence artificielle générative.

Investisseurs : Lightspeed Venture Partners, JCDecaux, Motier Ventures, La Famiglia, Headline, Exor Ventures, Sofina, Firstminute Capital, LocalGlobe, Bpifrance, business angels



Djust a levé 12 M€

Distribution, Logistique, Retail

Plateforme de personnalisation de catalogues produits.

Investisseurs : New Enterprise Associates, Elaia Partners, business angels



Foodomarket a levé 11 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Place de marché d’approvisionnement pour restaurateurs.

Investisseurs : Alven, business angels



Million Victories a levé 6 M€

Jeux vidéo

Studio de production de jeux vidéo.

Investisseurs : Eurazeo, Griffin Gaming Partners



Filigran a levé 5 M€

Sécurité, Cybersécurité

Plateforme destinée au traitement et au partage d’informations relatives aux cybermenaces.

Investisseurs : Moonfire Ventures, Motier Ventures, Kima Ventures, Raise, CMA CGM Ventures, Ze Box, business angels



Astran a levé 4,5 M€

Sécurité, Cybersécurité

Solution de sécurisation des données.

Investisseurs : Galion.Exe, 50 Partners, Newfund, Founders Future, business angels



Sensefuel a levé 3 M€

Distribution, Logistique, Retail

Moteur de recherche pour les e-commerçants.

Investisseur : Pleiade Venture



Santexpat a levé 3 M€

Finance, Assurance

Assureur santé en ligne pour expatriés.

Investisseurs : Malakoff Humanis, Swiss Life, Accurafy4



Trezy a levé 3 M€

Finance, Assurance

Logiciel de gestion de trésorerie.

Investisseurs : Seedcamp, Playfair, Kima Ventures, Discovery Ventures



Eloi a levé 2,3 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Logiciel d’analyse de données d’exploitations agricoles.

Investisseurs : Constellation, Impact Business Angels, business angels



Isybot a levé 2,3 M€

Applications et technologies d’entreprise Concepteur de robots collaboratifs.

Investisseurs : Saint-Gobain, CEA Investissement



Revoltrain a levé 2,2 M€

RH, Education

Plateforme de formations en ligne personnalisées.

Investisseurs : Motier Ventures, Kima Ventures, business angels



Starway a levé 2,1 M€

Transport

Concepteur de vélos à assistance électrique.

Investisseurs : Bpifrance, Loire-Centre Capital, Ouest Croissance



Nimbl’Bot a levé 2 M€

Applications et technologies d’entreprise Concepteur de bras robotiques.

Investisseurs : UI Investissement, NACO, Irdi Capital Investissement



Optimiz Construction a levé 1,5 M€

Immobilier, Construction

Plateforme d’optimisation de découpe des plaques de treillis soudé.

Investisseurs : 50 Partners, Kima Ventures, AFI Ventures, business angels



Marguerite & Cie a levé 1,5 M€

Beauté, Santé

Distributeur de protections périodiques en libre-service.

Investisseurs : business angels



Feve a levé 900 000€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Plateforme de financement participatif destinée aux exploitations agricoles.

Investisseurs : business angels



LeBigDay a levé 800 000€

Industrie du culturel, image et média

Application de création de livres photo digitaux.

Investisseurs : Bpifrance, business angels



Yalink a levé 460 000€

Immobilier, Construction

Plateforme de mise en relation entre ingénieurs freelance du BTP et entreprises.

Investisseurs : Bpifrance, Aquiti Gestion, business angels



OneWave a levé 400 000€

Applications et technologies d’entreprise Concepteur de puces biométriques destinées à protéger l'accès aux systèmes d'information en entreprise.

Investisseurs : business angels





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.