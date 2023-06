Mistral AI, Quandela, Ynsect… Qui sont les 125 start-up lauréates du French Tech 2030 ?

En février dernier, l'Etat présentait "French Tech 2030", un programme d’accélération destiné à soutenir 100 start-up françaises développant des innovations disruptives dans des domaines stratégiques. Objectif : faire émerger des champions internationaux pour renforcer la souveraineté technologique et industrielle française et peser face aux géants américains et chinois.

Des start-up indépendantes et déjà solides

Ce 14 juin 2023, le gouvernement a dévoilé la première promotion. Pour être lauréat, le siège de l'entreprise devait être situé sur le territoire français et celle-ci devait être indépendante, ne pas prévoir un rachat par une autre société et ne pas avoir entrepris une introduction en bourse supérieure à 150 millions d’euros.

Les jurys ont également regardé le niveau de maturité économique des candidats : il fallait atteindre au moins 5 millions d’euros, en additionnant chiffre d’affaires, levée de fonds et dette.

Green tech, santé, souveraineté numérique

Sur 842 candidatures reçues, ce sont finalement 125 start-up qui ont été sélectionnées dans six domaines jugés clés. D’abord, la transition écologique, qui concentre 38% des entreprises choisies. Dans cette catégorie, on peut citer le leader français des navettes autonomes EasyMile, la start-up bretonne Eolink qui conçoit des éoliennes flottantes, Okamac sur le reconditionnement d’ordinateurs, ou encore Jimmy, qui veut remplacer les chaudières polluantes par des mini-réacteurs nucléaires.

Ensuite, la santé, un secteur critique pour lequel le manque de souveraineté de la France s’est très concrètement illustré pendant l’épisode Covid. Il compte 20% des lauréats avec par exemple la start-up lyonnaise Osivac, qui développe grâce à une plateforme technologique une nouvelle classe innovante de vaccins universels permettant d’anticiper les mutations des virus pandémiques et saisonniers. Le secteur de la santé sera par ailleurs représenté par la biotech phocéenne Imcheck Therapeutics, qui développe des anticorps d'immunothérapie dans le cadre de la lutte contre le cancer, ainsi que par Aqemia et sa plateforme de simulation à base d'IA qui facilite la découverte de médicaments.

Par ailleurs, 19% des sociétés sélectionnées doivent servir à améliorer la souveraineté numérique de la France. Le gouvernement mise évidemment sur Mistral AI, qui vient de lever 105 millions d’euros, soit l’un des plus gros financements d'amorçage jamais mené dans l'Union européenne, pour le développement de ses grands modèles de langage censés proposer une alternative européenne à l'offre de Microsoft et OpenAI. Elle compte par ailleurs sur des entreprises comme GitGuardian sur la cybersécurité.

Agritech, spatial, quantique

Vient ensuite l’agriculture. Sur le sujet, le programme a choisi des start-up comme Sencrop, une jeune pousse lilloise qui développe des stations météo connectées couplées à une plateforme SaaS et basées sur des capteurs développés et produits en France pour permettre aux agriculteurs, viticulteurs et arboriculteurs d'optimiser les traitements et l'arrosage des cultures.

Autre lauréat : Green Spot Technologies, basé à Carpentras, qui utilise la fermentation pour transformer des coproduits alimentaires destinés à la poubelle en de nouveaux ingrédients à destination de l'agro-industrie. Ynsect, la pépite française spécialiste de la nutrition à base d’insecte, fait évidemment aussi partie des lauréats.

Dans la catégorie "Nouvelles frontières", le gouvernement entend le spatial, avec par exemple U-Space, une start-up qui conçoit des nanosatellites et souhaite ouvrir dès 2024 une usine à Toulouse pour en produire 300 par an. A noter d'ailleurs que 69% des lauréats possèdent au moins une usine ou ont un projet d'usine. Par ailleurs, il soutiendra sans surprise Quandela et Pasqal dans le domaine très prometteur de l’informatique quantique.

Aider les start-up à se financer et à l'export

Ces 125 start-up vont bénéficier pendant un an d'un accompagnement de l’Etat orchestré par la Mission French Tech. L’aide financière ne sera a priori pas directement versée par le gouvernement, qui n’a pas mentionné d’enveloppe dédiée, mais ce dernier viendra en appui pour faciliter l’accès aux financements publics du plan France 2030. De plus, la Mission fera jouer son réseau pour organiser des rencontres entre les lauréats et des financeurs privés, européens dans la mesure du possible (fonds d’investissement, banques, Euronext).

La Mission French tech s’engage par ailleurs à aider les start-up face aux éventuelles barrières administratives et réglementaires qu’elles pourraient rencontrer : enjeux douaniers, de propriété intellectuelle et industrielle ou encore de cybersécurité. Elle poussera aussi leur visibilité à l’international pour favoriser l'export.