Mob-Energy, Scoreplay, BuyCo… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Mob-Energy a levé 9 M€

Secteur : Energie

Concepteur d’une infrastructure de recharge pour véhicule électrique.

Investisseurs : Axeleo, Banco Santander, Bpifrance, UI Investissement, Crédit Agricole Création, Crédit Agricole Centre Loire, CMA CGM Ventures, EIT InnoEnergy



Scoreplay a levé 5 M€

Secteur : Sport

Plateforme de gestion de contenus médias sportifs.

Investisseurs : Seven Seven Six, business angels



BuyCo a levé un montant non déterminé

Secteur : Transport

Plateforme de gestion des expéditions de conteneurs.

Investisseurs : Go Capital, Sud Mer Invest