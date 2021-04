Mobileye s'allie à Udelv pour lancer 35 000 camionnettes de livraison autonomes d'ici 2028

Mobileye, filiale d'Intel consacrée aux voitures autonomes, fait alliance avec la start-up californienne Udelv, spécialisée dans la livraison autonome. Les deux entreprises ont annoncé le 12 mars la signature d'un contrat prévoyant la mise en service d'une flotte de véhicules de livraison sans chauffeurs d'ici 2023. Udelv a baptisé ce modèle de camionnette "Transporter". Elles comptent en produire 35 000 à l'horizon 2028.



Un système de location

Les camionnettes électriques, sans siège ni cabine de conduite, seront proposées à la location à des entreprises ayant ou souhaitant développer une activité de livraison autonome. Ce service ne se limitera pas qu'aux Etats-Unis.



Les véhicules seront dotés du système de conduite autonome de niveau 4 Mobileye Drive, le plus avancé dont dispose Mobileye. Pour rappel, la division d'Intel est à l'origine de deux systèmes de conduite autonome. Le premier repose uniquement sur des caméras, tandis que le second intègre aussi un radar, un lidar et un GPS. La technologie propriétaire détecte notamment les feux et les panneaux de signalisation afin de gérer les intersections de manière totalement autonome. Elle s'appuie également sur des cartes haute définition des réseaux de transport en communs et de voirie capturés par la technologie Road Experience Management (REM).



Une vitesse de 100 km/h

Bien que Transporter soit entièrement autonome, il aura des capacités de "télé-opération" à très faible latence, ce qui signifie qu'un opérateur pourra le surveiller et le contrôler à distance. Les camionnettes auront une vitesse maximale de 100 kilomètres par heure. En revanche, Udelv ne précise pas la portée kilométrique avant recharge, la taille ou le poids de son véhicule.



Donlen, une société américaine de leasing de flottes commerciales, est le premier client à s'engager, avec une précommande de 1000 camionnettes. "La combinaison du transporteur zéro émission d'Udelv et du système automatisé de Mobileye Drive permettra de réduire considérablement les coûts de livraison, rendra nos routes plus sûres et réduira les émissions de dioxyde de carbone à travers les Etats-Unis", s'est réjoui Tom Callahan, CEO de Donlen.



Le Covid-19, un accélérateur de la livraison autonome

Cette annonce s'inscrit dans un contexte favorable à l'accélération du déploiement de la livraison autonome de biens. En effet, la pandémie de Covid-19 a fait exploser la demande de livraisons à domicile et sans contact pour éviter les contaminations. Panasonic a par exemple annoncé en décembre dernier le lancement d'un service de livraison par robot autonome dans la ville de Fujisawa au Japon.



Avec ce nouveau contrat, Mobileye étend ses activités. Du côté du transport des personnes, le cœur de son business, il a annoncé fin février quatre nouveaux sites pour tester des véhicules autonomes, à Paris, Tokyo, Shanghai et New York, dans le courant de l'année 2021. L'ambition affichée par l’entreprise est de commercialiser un robot taxi d'ici 2025.