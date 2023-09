Mobilité autonome : inauguration à Toulouse de la plateforme d'expérimentation AutoCampus

Mettre l'ensemble du campus scientifique de l'Université Toulouse III Paul Sabatier à Toulouse à la disposition de projets collaboratifs pour servir de terrain d'expérimentation à la mobilité intelligente et plus particulièrement aux véhicules électriques, connectés et autonomes. Il fallait y penser ! La plateforme AutoCampus vient d'être inaugurée ce jeudi 21 septembre.



"Il aura fallu près d'une dizaine d'années pour conduire le projet à maturité, mais nous y sommes arrivés. Et il est unique !", se félicite Marie-Pierre Gleizes, co-responsable de la plateforme et enseignante-chercheuse à l'Irit (Institut de Recherche et Informatique de Toulouse). Les premiers partenariats se mettent en place, avec sur le terrain, la circulation de premiers véhicules autonomes.

Un observatoire de la mobilité

"Avec ses 120 ha, le campus toulousain est un 'terrain de jeu' idéal d'expérimentation, à l'échelle d'une petite cité, avec ces centres de services, ses résidences, une crèche, des routes, des ronds-points et des parkings, des pistes cyclables, des zones de circulation ouvertes et d'autres privées. Nous allons en faire un observatoire de la mobilité", insiste Marie-Pierre Gleizes. Des moyens sont en cours de déploiement.



Une trentaine de lampadaires instrumentés et connectés vont être installés par la start-up toulousaine Kawantech, pour collecter des informations sur les déplacements (piétons, vélos, autos, transports en commun...). Un data lake, pour centraliser la data, sera opérationnel avant la fin de l'année. De son côté, l'Irit héberge un centre de supervision. AutoCampus totalise déjà 5,6 millions d'euros, dont des financements de l'Etat à hauteur de 500 000 euros, de Toulouse Métropole (500 000 euros) et de la Région Occitanie pour 1,1 million d'euros. De leurs côtés, les industriels contribuent via des personnels et des matériels.

EasyMile et Soben en pole position

A l'initiative du projet, l'Irit a su mobiliser un collectif d'une dizaine de laboratoires de recherche regroupés au sein d'un GIS (Groupement d'intérêt Scientifique) - dont le Cerema Occitanie (Centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement), le CLLE (laboratoire de Cognition, Langues, Langage, Ergonomie), le Laplace (Laboratoire Plasma et Conversion d'Energie), ou le Laas (laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes) - des partenaires institutionnels et des industriels.



Le spécialiste toulousain des navettes autonomes EasyMile a engagé un premier programme d'expérimentation en partenariat avec l'Irit pour identifier des verrous technologiques et améliorer son produit. Depuis quelques mois, une navette est en service quotidiennement sur un parcours de 2,7 km au sein du campus universitaire.



Dans son sillage, le lotois Soben expérimente in situ 3 de ses petits robots de livraison. "Nous travaillons avec des équipes de l'Irit sur des problématiques de sécurité et de cybersécurité, de vision, mais aussi sur l'acceptabilité sociale de nos droïdes appelés à circuler dans l'espace public", précise Benjamin Talon, président de Soben.