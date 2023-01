Mojo Vision se recentrer sur son écran MicroLED et licencie les trois quarts de ses effectifs

Fin de l'aventure pour les lentilles connectées de Mojo Vision. Citant la conjoncture économique difficile qui a fortement compliqué les opportunités de levées de fonds, la start-up américaine révèle dans un billet de blog publié le 6 janvier 2023 qu'elle a pris la décision de pivoter pour se concentrer sur un composant spécifique du produit : son écran MicroLED. Elle a également licencié 75% de ses effectifs.



Il faut dire que son projet était particulièrement ambitieux : créer une lentille de contact dotée d'un écran pour faire de la réalité augmentée au plus près de l'œil. Quand on sait que Meta et Apple n'ont toujours pas de visibilité pour la sortie de leurs futures lunettes de réalité augmentée car la technologie est aujourd'hui trop dure à miniaturiser, Mojo Vision pouvait paraître un peu trop confiante. Malgré plus de 100 millions de dollars levés au fil des ans, elle était d'ailleurs encore bien loin d'une éventuelle commercialisation après sept années de développément. Son premier prototype "complet" avait été dévoilé en 2022.

Écrans MicroLED, une technologie d'avenir

En revanche, se recentrer sur l'écran MicroLED a du sens. Cette technologie d'affichage sera une grande révolution car ses caractéristiques surpassent presque en tous points l'existant (LCD et OLED) : luminosité, contraste, rendu des couleurs, taux de rafraîchissement, efficacité énergétique, durabilité. Elle est notamment clé pour de futures lunettes de réalité augmentée, celles-là même sur lesquelles travaillent Meta, Apple ou encore Google (qui a racheté à ce titre la start-up Raxium en 2022).



Le composant de Mojo Vision dispose d'une résolution de 14 000 pixels par pouce et a l'avantage d'être déjà fortement miniaturisé. Mais la start-up n'est pas seule sur le sujet, et son écran n'est pas encore complètement abouti non plus (il était monochrome aux dernières nouvelles). Difficile donc d'évaluer en l'état ses possibles usages et surtout son attractivité auprès des géants du secteur. Car le futur le plus probable de l'entreprise semble dorénavant bien être un rachat.