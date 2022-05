Moka.care lève 15 millions d'euros pour sa solution dédiée à la santé mentale en entreprise

Moka.care, start-up spécialisée dans la santé mentale en entreprise, lève 15 millions d'euros. Une levée de fonds en série A annoncée le 24 mai 2022 qui est menée par le fonds américain Left Lane Capital et auquel participe Singular. La jeune pousse a également séduit des sportifs de renoms comme les footballeurs Antoine Griezmann et Blaise Matuidi, via le fonds Origins qu'il a cofondé.



Identifie le professionnel adapté

La start-up explique vouloir "réinventer" la façon dont sont abordés les défis autour de la santé mentale en entreprise. "Nous passons d'un sujet stigmatisé et coûteux pour les entreprises à un élément qui est intégré de manière positive et naturelle au cœur des politiques RH", déclare Pierre-Etienne Bidon, cofondateur et co-CEO de Moka.care, dans un communiqué.



Moka met en avant son modèle hybride, qui repose à la fois sur l'humain et le numérique. Les salariés peuvent réserver sur l'application une session avec un psychologue, un coach ou un thérapeute. L'application se charge d'identifier les professionnels selon les demandes du salarié. La session a ensuite lieu en physique au cabinet du professionnel ou en visio. Ces sessions peuvent éventuellement être prises en charges par l'entreprise.



La start-up propose également des sessions de sensibilisation aux managers autour de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, la gestion du stress, etc. Des podcasts et divers programmes de méditation et de respirations sont accessibles. Les RH peuvent avoir une vision plus globale et identifier les enjeux qui posent questions aux équipes. Mais la start-up assure que toutes les données sont agrégées et anonymisées.

100 entreprises clientes

Avec cette levée de fonds, Moka.car entend poursuivre le développement de ses solutions, avec notamment tout un pan sur la personnalisation. La start-up revendique 100 entreprises clientes et 15000 employés. Parmi ses clients figurent Quonto et Dataiku ainsi que L'Oréal, Engie ou encore RipCurl. La pépite est déjà implantée dans plusieurs pays européens et entend poursuivre son développement sur le Vieux Continent.



Avec la participation d'Antoine Griezmann et Blaise Matuidi, la start-up entend également faire parler d'elle dans le sport. La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka s'est récemment exprimée sur ses problèmes de santé mentale, ainsi que la gymnaste américaine Simone Biles. La start-up française va-t-elle mettre en place une solution destinée plus particulièrement au secteur sportif ?