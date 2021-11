Mon Petit Placement lève 6 millions d'euros pour son produit d'épargne

Mon Petit Placement, fintech française qui veut démocratiser l'investissement financier auprès des particuliers, lève 6 millions d'euros. Une levée de fonds à laquelle contribuent le fonds French Tech Seed (Bpifrance), Insurtech Capital, Weaving Invest, Aonia Ventures et French Founders ainsi que tous ses investisseurs historiques. Celle-ci a été annoncée mardi 16 novembre 2021 par la fintech lyonnaise, qui a lancé son offre commerciale en février 2020.



Un ticket d'entrée de 300 euros

La start-up a été fondée en 2017 par Thomas Perret, Margaux Belhade et Thibault Jaillon. Elle propose des portefeuilles de valeurs logés dans l'enveloppe de l'assurance vie, en partenariat avec Apicil et Generali. "Notre ambition profonde est de faire passer les Français du statut d’épargnant à celui d’investisseur, en leur proposant tout à la fois un accompagnement personnalisé, des produits hauts de gamme, et la possibilité de faire fructifier leurs capitaux tout en soutenant des causes qui leur tiennent à cœur", résume Thomas Perret.



Pour cela, les épargnants se voient proposer quatre portefeuilles d'unités de compte répondant à divers profils de risque. Le courtier en ligne met en avant son ticket d'entrée de seulement 300 euros et son application permettant aux particuliers de suivre facilement leurs investissements. Mais il se distingue surtout par son modèle économique, puisqu'il se rémunère notamment par le biais de commissions sur les performances de ses portefeuilles, un système original dans le secteur de l'assurance vie.



Diversifier son offre de produits

La start-up assure avoir séduit plus de 8000 clients depuis son lancement commercial en février 2020 et avoir atteint les 30 millions d'euros de fonds sous gestion. Mon Petit Placement est passé de 25 à 40 salariés dans le courant de l'année et a emménagé dans un nouveau local à Lyon. Elle entend poursuivre cette dynamique et doubler ses effectifs sur 2022. Cet apport financier va également l'aider à poursuivre ses efforts de R&D et l'industrialisation de nouvelles fonctionnalités utilisant des technologies d'intelligence artificielle comme des outils d'aide à la décision.



La fintech veut également poursuivre la diversification de son offre de produits financiers. Mon Petit Placement a déjà lancé deux offres dans le courant de cette année : une gestion thématique tournée vers les "investissements responsables" avec des portefeuilles égalité, emploi, climat, solidarité, tech et santé ; l'autre, baptisée Relance, est tournée vers le soutien à l'économie suite à la crise sanitaire. La prochaine étape est la mise en place "d'un portefeuille Mon Petit Placement en propre".