Mon Territoire Voirie, une application pour simplifier la gestion des voiries

État, emplacement, travaux nécessaires, coûts liés... Sogefi, société toulousaine spécialisée dans la data et le web mapping, propose avec Mon Territoire Voirie une application tout en un facilitant la gestion des voiries. Lancée en 2018, l'application a séduit "une centaine de collectivités (communes et EPCI) [qui] utilisent aujourd'hui Mon Territoire Voirie pour gérer leurs voies", déclare Vincent Robbe, Directeur Opérationnel de Sogefi, dans un communiqué.



Recensement des voiries

Avec son application Sogefi propose ainsi aux élus et aux services techniques des collectivités un outil permettant de recenser les voiries d'un territoire, mais aussi de gérer ces dernières à l'aide de rapports et d'un suivi d'avancement des travaux. Les techniciens peuvent en quelques clics seulement commenter l'état de la voirie (chaussée, ouvrage d'art, signalisation) et illustrer leurs propos d'une photo. La direction peut accéder à ces informations, prévoir les travaux, anticiper les budgets et les plannings des équipes.



Pour déployer l'application, le Toulousain s'appuie sur les cartographies disponibles qu'elle propose de numériser si ce n'est pas le cas. Sogefi peut également créer directement ces données à l'aide de son véhicule équipé d'une caméra. Les images capturées offrent une ribambelle de données exploitables telles que la signalisation, les marquages au sol, le mobilier urbain, etc. L'entreprise met également les images récoltées sur Mapillary, une solution alternative à Google Street View.



"Nous avons voulu créer un outil innovant qui réunisse les fonctionnalités nécessaires à la bonne gestion des voiries et qui soit facilement utilisable par tous les services", résume Vincent Robbe. L'une des grandes promesses de l'outil est de permettre d'anticiper les travaux à venir et de réduire ainsi les coûts. Les élus disposent d'une vision synthétique de l'état de la voirie de leur territoire, "indispensable à la prise de décision", indique la société toulousaine.