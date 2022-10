[Mondial Auto 2022] Un nouveau compagnon de route embarqué à bord des futures Renault

"Hey Reno !" Par ces deux mots, Luca de Meo, le CEO de Renault, a invoqué l'assistant personnel développé par le constructeur au Mondial de l'Auto de Paris. L'objectif de Renault ? Rendre ses voitures "intelligentes et apprenantes", assure-t-il.



Quelle techno derrière ?

Luca de Meo explique vouloir "intégrer un compagnon de route à qui parler" dans les voitures. Il pourra anticiper la recharge du véhicule, proposer un itinéraire adapté ou faire différentes suggestions personnalisées. Si ce compagnon de route peut sembler petit, il a un "énorme cerveau dans le cloud", ajoute Luca de Meo. Il apprend en permanence des données des utilisateurs pour s'améliorer et anticiper les besoins. Avec un assistant personnel embarqué dans ses voitures, qui prend la forme d'un avatar, le constructeur veut changer la relation avec les machines et renforcer le lien avec la marque.



Cet assistant vocal ressemble beaucoup à ce que ses concurrents cherchent à faire. Mais pour l'instant Renault ne donne pas plus d'information sur cet assistant vocal. Comme certains de ses concurrents a-t-il s'appuyer sur une solution tierce ? Ou l'assistant personnel est-il entièrement développé en interne ? Pour l'instant, Renault propose l'assistant Google dans certains de ses véhicules. BMW et Fiat Chrysler Automobiles s'appuient sur la solution Alexa Custom Assistant, proposée par Amazon, pour développer leur nouvelle génération d'assistant vocal. Une chose est sûre, cet assistant personnel sera disponible dès 2024 dans la Renault 5 électrique.

Renault fait revivre la 4L

Si Renault a évoqué cet assistant personnel, la grande vedette de son stand c'est le Renault 4Ever Trophy une version 2022 de la célèbre Renault 4L. Si ce véhicule est un concept, il préfigure un futur SUV électrique du segment B. Après le Renault 5 Prototype, le constructeur continue de réinterpréter ses modèles iconiques.





Avec le 4Ever Trophy, la silhouette globale est reconnaissable de la 4L est reconnaissable. Une vitre latérale, en forme de trapèze arrondie est encore positionnée au-dessus de la roue arrière. De même, les feux arrière ressemblent à ceux d'origine même s'ils sont stylisés. Et la future version de série sera très probablement dotée du nouvel assistant personnel.