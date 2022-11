Monoprix revend Sarenza au propriétaire de Caroll et Morgan

Sarenza, site d'e-commerce spécialisé dans la chaussure et le vêtement appartenant à Monoprix (groupe Casino), est racheté par le groupe Beaumanoir. L'opération, dont le montant n'a pas été communiqué, entre dans le cadre d'un plan de cession des filiales françaises de Casino de 4,5 milliards d'euros, destiné à désendetter le groupe. Monoprix avait racheté Sarenza en 2018.



Sarenza réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 200 millions d'euros, selon le site spécialisé Fashion Network. Il réalise 70% de ses ventes en France, dont plus de 90% dans la chaussure. Le site a lancé une place de marché intégrée cette année.

Acquisition stratégique pour Beaumanoir

Beaumanoir est un groupe breton présent dans le prêt-à-porter à travers plusieurs marques (Cache-Cache, Bonobo, Morgan, Caroll, La Halle…). Le rachat de Sarenza s'inscrit dans une stratégie de développement de son offre e-commerce. Le groupe prévoit en 2022 un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros et emploie 13 000 salariés dans le monde. il possède plus de 2500 points de vente. Beaumanoir est également présent dans le conseil pour l'e-business à travers son agence Korben, et dans les solutions logistiques pour le retail et l'e-commerce avec C-Log.



Lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, Casino a indiqué avoir déjà cédé pour 4,1 milliards d'euros d'actifs sur les 4,5 milliards visés. Dans l'e-commerce, le groupe reste propriétaire de Cdiscount, engagé dans un plan d'économies de 75 millions d'euros par an et dans une stratégie de recentrage sur l'activité marketplace.