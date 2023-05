Moon Surgical lève 51 millions d'euros pour son système robotique d'assistance chirurgicale

La start-up franco-américaine Moon Surgical (anciennement MastOR), qui développe un système robotique d’assistance dédié aux interventions chirurgicales des tissus mous, a annoncé le 17 mai 2023 une levée de fonds en série B de 55,4 millions de dollars (soit environ 51 millions d’euros) moins d’un an après la précédente.



Le financement a été mené par Sofinnova Partners ainsi que par la branche investissement de Nvidia. Les investisseurs historiques GT Healthcare Capital, Cathay Health et Johnson & Johnson Innovation ont suivi. Son produit récemment mis sur le marché, l’idée est à présent d’accélérer sa commercialisation.

Chirurgien à quatre bras

Baptisé "Maestro", le système robotique de co-manipulation développé par Moon Surgical s’appuie sur la vision assistée par ordinateur. Il est doté de deux bras flexibles qui aident les chirurgiens lors des interventions de cœlioscopie (ou laparoscopie), technique chirurgicale permettant d’accéder à l’intérieur de l’abdomen par de petites incisions de la paroi abdominale. Ces derniers sont capables, une fois paramétrés, de maintenir en place des sondes, des caméras et autres instruments utiles au médecin lors de l’opération.



"Par nature, la chirurgie requiert plus de deux mains. Avec Maestro, le chirurgien peut contrôler entièrement les tâches qui seraient autrement effectuées par un assistant, mais de manière plus fluide et pratique" explique Frederic Moll, développeur de dispositifs médicaux et entrepreneur, fraichement élu Président indépendant du Conseil d’Administration de la société.



L’entreprise fondée en 2019 et basée à Paris et à San Francisco avait obtenu en 2022 le marquage CE pour "Maestro", ainsi que l’autorisation 510 (k) de la FDA qui permet sa commercialisation. La start-up avait enchaîné avec une levée de 31 millions de dollars en juin 2022, l'objectif est à présent d’aller chercher des clients.