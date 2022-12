Morfo lève 4 millions d'euros pour sa technologie de reforestation reposant sur des drones

La lutte contre le réchauffement climatique est un sujet essentiel. La start-up française Morfo entend mettre sa pierre à l'édifice sur ce sujet avec une méthode de reforestation pas drones. Elle a annoncé ce jeudi 8 décembre 2022 avoir levé 4 millions d'euros auprès de Demeter, RAISE Ventures, AFI Ventures, TeamPact Ventures, et de business angels.

"Morfo se donne pour mission de développer un moyen plus rapide, moins coûteux, centré sur la biodiversité et capable d'être déployé à grande échelle", résume Pascal Asselin, co-fondateur de Morfo.

Analyse de la zone et encapsulation de semenses

La start-up a été fondée en 2021 par Adrien Pages, Hugo Asselin et Pascal Asselin. Son objectif : participer à la reforestation à grande échelle des écosystèmes dégradés à l'aide de drones. Pour cela, sa solution combine encapsulation de semences, microbiologie et technologie de vision par ordinateur. Morfo commence par une collecte de données par drone et imagerie satellite. Avec ces informations, elle analyse la biodiversité et établit un plan des zones à reforester.

Puis, la start-up sélectionne les essences appropriées, qu'elle a étudiées et testées au préalable en laboratoire. Ces essences sont ensuite collectées par des communautés locales. Ensuite, les drones entrent de nouveau en action pour disperser les semences dans des capsules qui abritent tous les éléments biologiques et nutritifs nécessaires. Un seul drone peut traiter jusqu'à 50 hectares par jour et planter 180 capsules par minute sur des terrains escarpés et difficiles d’accès, précise la start-up.

Morfo ajoute monitorer l'évolution des plantations via des analyses de la biomasse, de la biodiversité et des stocks de carbones. Encore une fois, cela est rendu possible grâce à la collecte d'images par drones. La start-up assure déjà piloté avec succès plusieurs projets en Amérique Latine et Afrique Équatoriale, dont un au Gabon en partenariat avec l'industriel minier Eramet. Sa solution se concentre surtout sur les régions tropicales et subtropicales.

22 recrutements sur 2023

La start-up française souhaite passer en phase de déploiement commercial. Ses principaux clients seront les acteurs de la compensation carbone, les acteurs miniers, les institutions publiques et les États. En attendant, la start-up a noué trois collaborations scientifiques avec l'entreprise brésilienne d'agronomie EMBRAPA, l'université de Sao Carlos UFScar, et les laboratoires français INRAE, IRD et Cirad.

Avec cette levée de fonds, Morfo souhaite financer son R&D en renforçant ses équipes Agritech, machine learning, computer vision et remote-sensing. Cela doit l'aider à optimiser ses capsules et étudier et tester 375 nouvelles essences d'ici à 2024. Mais ce n'est pas tout. Elle souhaite également améliorer ses drones et son outil d'analyse et de suivi. Enfin, Morfo souhaite recruter dans les équipes marketing, ventes et opérations. Au total, 22 nouveaux collaborateurs sont attendus sur 2023.