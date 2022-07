Morpho, Dailyn, Nous Anti-Gaspi… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Morpho a levé 18 M€

Finance, Assurance

Solution d'emprunt et de prêt en cryptomonnaies.

Investisseurs : a16z Ventures, Variant, Coinbase Ventures, Alven, XAnge



Dailyn a levé 11 M€

Distribution, Logistique et Retail

Application d’interaction entre commerçants et habitants.

Investisseurs : business angels



NOUS anti-gaspi a levé 8 M€

Distribution, Logistique, Retail

Réseau d’épiceries de produits invendus par les acteurs de l'agroalimentaire.

Investisseurs : Eutopia, Quadia, Danone Manifesto Ventures



Hero a levé 7,4 M€

Finance, Assurance

Plateforme de paiement et de financement à destination du B2B.

Investisseurs : Paua Ventures, Embedded/capital, business angels



Leviia a levé 3 M€

Applications et technologies d’entreprise

Solution de stockage et de partage de fichiers.

Investisseurs : business angels



Alegria a levé 3 M€

Entreprise de Services du Numérique

Agence de conseil et de formation en technologies no code.

Investisseurs : business angels



Humans Matter a levé 7,4 M€

Beauté, Santé

Conseil utilisant les sciences cognitives et les technologies digitales.

Investisseur : Socadif Capital Investissement



Montvel a levé 2 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Producteur de barbecues connectés.

Investisseurs : Tikehau Capital, Kima Ventures, business angels



Qori a levé 1,8 M€

Finance, Assurance

Solution de paiement en cryptomonnaies pour les commerçants.

Investisseurs : Hottinger AG, Golden Record Ventures, Firestartr, Systema VC, business angels



Sorius a levé 500,000€

Sport

Plateforme de coaching cycliste en ligne et de prévention santé.

Investisseurs : Bpifrance, business angels





Ce relevé concerne le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.