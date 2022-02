Motional et Via ouvrent leur service de robot taxi au public à Las Vegas

Des courses gratuites à bord d'un véhicule autonome ? C'est maintenant possible à Las Vegas. Motional, la coentreprise formée par Aptiv et Hyundai, y déploie en partenariat avec Via un service de robot taxi. Les deux entreprises ont annoncé le 24 février 2022 l'ouverture auprès du public de ce service qui est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h.



Motional rejoint Waymo et Cruise

Le service repose sur le système de réservation et de planification des trajets de Via, combiné au logiciel de Motional pour la gestion de la flotte de robots taxis. Les véhicules autonomes transportent les passagers depuis et vers des quartiers résidentiels, des espaces verts, des bâtiments publics, des quartiers d'affaires, des hubs de transport, etc. Les partenaires ne précisent pas le nombre de véhicules autonomes mis en circulation pour ce projet.



A noter que même si l'information n'a pas été communiquée, il est probable que des chauffeurs de sécurité soient présents dans les véhicules. Toutefois, Motional a reçu l'autorisation de l'Etat du Nevada, en novembre 2020, de mener des tests sans opérateur de sécurité à bord.



Les partenaires évoquent une première étape majeure dans leur projet à long terme visant à déployer un réseau de robots taxis à la demande dans plusieurs villes des Etats-Unis. Ils avaient annoncé en octobre 2020 vouloir intégrer des services de transport autonome à la demande aux réseaux de transport en commun des villes. Mais ils ne sont pas seuls sur ce créneau. Aux Etats-Unis, leurs concurrents Waymo et Cruise proposent chacun des courses en robot taxi, respectivement à Phoenix et Los Angeles.