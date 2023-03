Mozilla lance une start-up dédiée à l'IA de confiance

Mozilla, le célèbre développeur du navigateur Firefox, a annoncé aujourd'hui la création de Mozilla.ai, une nouvelle startup qui aura pour but de construire un écosystème d'IA fiable. C’est sur cet axe que l’entreprise compte se démarquer des autres géants de la Tech déjà positionnés dans cet univers. La fondation Mozilla engage 30 millions de dollars pour accompagner le lancement de la société, qui sera une entité distincte de la Fondation Mozilla et de Mozilla Corp.

"Il est déjà clair que l'une des plus grandes histoires de l'année est l'IA". C’est ainsi que démarre le billet de Mark Surman, directeur exécutif de la Fondation Mozila, publié ce 22 mars 2023, avant de comparer l’engouement public suscité par l’intelligence artificielle à celui de Netscape en 1994 et de l'iPhone en 2007.

Une IA générative plus sûre et transparente

Pour se différencier dans cette euphorie, le directeur affirme que Mozilla ne se demande pas seulement ce qui est possible et comment les gens peuvent en bénéficier, mais aussi ce qui pourrait mal tourner et comment l’éviter, estimant que "les grandes entreprises de technologie et d'informatique dématérialisée qui ont le plus de pouvoir et d'influence n'ont pas l'air de s'y intéresser (…) et continuent de consolider leur contrôle sur le marché".

C’est pourquoi l'objectif de Mozilla.ai est de produire une IA générative "plus sûre et transparente". La start-up passera les prochains mois à développer des outils qui, par exemple, permettront aux utilisateurs d'interroger les sources qui se cachent derrière les réponses que leur donnent les chatbots d'IA tels que ChatGPT. L'entreprise cherchera également à créer des systèmes permettant aux utilisateurs de mieux contrôler l'IA de recommandation de contenu utilisée par des plateformes comme YouTube ou Tik-Tok.

La priorité de Mozilla.ai sera de constituer une équipe d'environ 25 ingénieurs, scientifiques et chefs de produit pour travailler sur des systèmes de recommandation et des grands modèles de langage "dignes de confiance".

Une communauté de recherche et d’entrepreneurs avec la même vision

L'ambition plus large de Mozilla.ai sera d'établir un réseau d'entreprises, y compris des start-up soutenues par Mozilla Ventures, ainsi qu’une communauté de recherche comprenant des institutions académiques qui partagent sa vision.

Cette nouvelle société sera dirigée par le directeur général Moez Draief, qui a passé plus de dix ans à travailler sur les applications pratiques de l'IA de pointe en tant qu'universitaire. Karim Lakhani de Harvard, Navrina Singh de Credo, et le président exécutif de Mozilla, Mark Surman, seront les premiers membres du conseil d’administration. L'équipe devrait dévoiler davantage de détails sur le projet dans les mois à venir.