Mozzaik365 lève 3,5 millions d'euros pour devenir une référence de l'expérience employé

La transformation numérique des entreprises, accélérée par la pandémie de Covid-19 et l’essor du télétravail, a permis au marché des espaces de travail numérique de se développer à grande vitesse. Et ce n’est pas l’éditeur de solutions Mozzaik365 qui dira le contraire.



Reprise en avril 2021 auprès du Groupe Econocom, l’entreprise dont l’ambition est d’enrichir l’environnement de Microsoft 365, et notamment sa solution intranet de travail en équipe Sharepoint, affiche une croissance de 100% de son chiffre d’affaires pour l’année 2022 et se targue de plus de 450 000 utilisateurs, aussi bien au sein des PME et des ETI que dans de plus grands groupes comme Bouygues et Michelin.



L’extension proposée par Mozzaik365 permet ainsi à ses clients de personnaliser cet intranet avec de nombreux widgets pour améliorer l’expérience des collaborateurs (actualités, réseaux sociaux, etc.) et faciliter le partage d’informations au sein de l’entreprise (boîtes à idées, organigrammes dynamiques, trombinoscope, etc.).



“Aujourd’hui, on est basé sur trois piliers : communication interne, collaboration et gestion de la connaissance”, avec l’ambition de “faire quelque chose d’extrêmement simple à configurer”, résume Florian Bouron, son président, auprès de l'Usine Digitale.

3,5 millions d'euros

Mais, fort de ces belles performances, Mozzaik365 ne compte pas s’arrêter là et a annoncé mardi une levée de fonds de 3,5 millions d’euros auprès de 4-CAD, Keyrus et de plusieurs Business Angels. “Mozzaik365 est un éditeur de solutions pertinentes pour l’adoption des technologies de communication, de collaboration et de gestion de la connaissance”, s’est réjoui Stéphane Letheule, PDG du groupe 4CAD.



Cet argent devrait permettre à l’entreprise de recruter 20 nouveaux profils, aussi bien en développement qu’en marketing. “On en a déjà quasiment recruté dix”, explique Florian Bouron, alors que la levée a été finalisée fin septembre. À terme, il espère que son équipe arrivera à une cinquantaine de personnes.

Lancement d'une nouvelle application Teams

Mais ces nouveaux fonds interviennent également peu de temps avant la commercialisation d’une nouvelle application Teams baptisée MODA — qui a remporté en juin dernier le Teams Apps Challenge, un concours organisé par BeMyApp et sponsorisé par Microsoft. Disponible dans le catalogue d’applications Teams, elle permettra, dans le même esprit que Mozaik365, de créer très facilement des “dashboards” personnalisés pour les utilisateurs.



“MODA sera connectée à l’environnement Microsoft de l’utilisateur, ce sera vraiment une continuité de Microsoft sur une application à part entière disponible Teams”, explique Florian Bouron. “La première version sera déployée dans un mois”, ajoute-t-il, alors que les développeurs de l’entreprise s’attèlent aux derniers réglages. Enfin, Mozzaik365 mise sur son internationalisation pour continuer de grandir. “On est en train de recréer un réseau de partenaires à l’étranger, notamment aux États-Unis, au Canada et en Angleterre”, précise son président.