MTG lance Evering, une bague intelligente permettant de payer sans contact

Alors qu'Amazon poursuit pas à pas le déploiement de sa technologie de paiement par reconnaissance de la main, les détaillants du monde entier cherchent par tous les moyens à faciliter le paiement sans contact. Au Japon, une entreprise fait le pari d'une bague intelligente qui peut faire office de moyen de paiement, comme le relève Bloomberg.



Une bague comme porte-monnaie numérique

La société japonaise MTG Co, spécialisée dans les produits de santé et de beauté, a lancé "Evering". Une bague qu'elle envisage comme un porte-monnaie numérique unique. La bague est fabriquée en zircone, un cristal synthétique utilisé à la place du diamant dans certains bijoux. Elle est également équipée d'une puce électronique et permet aux utilisateurs de "verrouiller la porte de leur domicile ou de payer leurs achats", indique la société.



"Nous voulons créer un monde dans lequel les gens peuvent vivre seulement avec une bague", a déclaré Yoshihito Ohta, président de MTG, dans une interview. Les utilisateurs d'Evering peuvent ainsi effectuer des paiements en passant la bague au-dessus d'un terminal. Commercialisée à 19 800 yens au Japon (environ 150 euros), la bague est étanche et ne nécessite pas de recharge, indique la société. Celle-ci est liée à une carte de crédit et les historiques de paiement sont accessibles via n'importe quel smartphone.



"Grand potentiel de croissance"

Pour accélérer son déploiement, l'entreprise a conclu, au début du mois, un contrat avec Visa pour la vente d'un premier lot de 3000 bagues au Japon. La société, qui est entrée en bourse en 2018 prévoit par la suite de se séparer de sa filiale de bagues intelligentes dans les mois à venir, a déclaré Yoshihito Ohta. L'objectif du président est qu'Evering atteigne une capitalisation boursière d'au moins 100 milliards de yens, ce qui serait supérieur à la valorisation actuelle de MTG, qui est de 60,4 milliards de yens, rapporte Bloomberg.



"L'activité a un potentiel de croissance", a déclaré Yoshihito Ohta à propos d'Evering. "C'est risqué, mais je pense qu'aucune autre activité n'a un aussi grand potentiel que celle-ci". Il faut dire que depuis la pandémie de Covid-19, les paiements sans contact ont connu un véritable boom.



De nombreuses marques cherchent à intégrer les paiements sans contact dans leurs objets connectés et nombreuses sont les enseignes qui expérimentent de nouveaux moyens de paiement. Par exemple, Intermarché teste le paiement par QR code via le réseau de PayPal. Au-delà du paiement par reconnaissance de la paume, Amazon déploie également des supermarchés "sans caisse". Au Japon, c'est Signpost qui a lancé des magasins sans personnel avec des possibilités de paiement sans contact. De son côté, la Chine dispose d'une technologie basée sur la reconnaissance faciale pour valider les paiements.