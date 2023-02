Google dévoile de nouvelles fonctionnalités pour Android et WearOS

À l’occasion du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, qui a donné son coup d’envoi le 27 février 2023, Google a dévoilé de nouvelles mises à jour logicielles pour améliorer la connectivité, la productivité et l'accessibilité sur tous les appareils exploitant son système d'exploitation Android.

Plus de personnalisation

Parmi les nouveautés, le géant a dévoilé la possibilité d’annoter des fichiers PDF dans l’application Google Drive pour Android. Que ce soit avec son doigt ou un stylet, la société propose différentes tailles de traits et des fonctionnalités pour masquer, annuler, supprimer ou enregistrer une nouvelle copie des documents annotés.

La firme de Mountain View a aussi annoncé de nouveaux émojis et stickers qui peuvent être mélangés les uns avec les autres pour créer de nouvelles combinaisons sur Emoji Kitchen et partagés via Gboard.

Toujours dans la légèreté, la société a introduit de nouvelles animations pour ses fonctionnalités de paiements sur Google Wallet. Par exemple, dès la semaine prochaine, des petits pingouins et autres feront leur apparition pour confirmer les transactions.

Simplifier la prise de notes

Plus sérieusement, Google a présenté de nouvelles fonctionnalités pour son widget de notes individuelles Google Keep. Ce dernier se crée une place directement sur l’écran d’accueil pour permettre de gérer ses notes et de vérifier ses listes de choses à faire. La société ne donne pas de date précise pour le lancement de cette mise à jour, mais indique que ce sera disponible "prochainement". Le widget affichera également les rappels, les couleurs d'arrière-plan et les images ajoutées aux notes à partir de l'application Keep. La synchronisation avec une montre connectée est aussi au programme.

Par ailleurs, pour les utilisateurs de smartwatch WearOS, Google Keep introduit deux nouveaux raccourcis qui facilitent la création de notes et listes de tâches "d’une simple pression sur le cadran de votre montre", détaille la société.

Miser sur l’accessibilité

La firme a également misé sur la connectivité en présentant Fast Pair, qui connecte de nouveaux écouteurs Bluetooth à un Chromebook d'un simple geste. Et si des écouteurs sont déjà connectés avec un téléphone Android, le Chromebook les connectera aussi automatiquement. Toujours dans la catégorie son, Google Meet offre désormais une fonction de suppression du bruit pendant les appels sur un plus grand nombre d'appareils mobiles Android.

Enfin, la société permet dès à présent d’adapter la taille du contenu tout en préservant la mise en page. La taille de tout le contenu de Chrome, soit le texte, les images et les vidéos, peut être augmentée jusqu'à 300 %. Deux nouveaux modes de sons et d'affichages feront leur apparition sur Wear OS 3+. L'audio mono audio pour limiter la désorientation causée par l'audio divisé, et un mode de correction des couleurs et d'échelle de gris pour davantage de choix d'affichage.

La firme de Mountain View a indiqué que d’autres fonctionnalités devraient s’ajouter à celles annoncées. Plus tôt cette semaine, Google a indiqué mettre Magic Eraser (effaceur magique) et d'autres fonctionnalités d'édition de photographies à disposition des membres de Google One, sur Android et iOS, et tous les utilisateurs de Pixel. Ces utilisateurs bénéficient également d’un nouvel effet vidéo HDR.

Rappelons enfin que la conférence annuelle I/O de Google, contenant ses plus grosses annonces matérielles et logicielles, ne devrait plus tarder. Si aucune date n’a été annoncée, elle devrait se tenir au mois de mai comme les années précédentes.