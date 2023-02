[MWC 2023] Les opérateurs télécoms veulent déployer des API ouvertes pour monétiser leurs réseaux

La GSMA, l'association internationale des opérateurs télécoms, a profité ce 27 février 2023 de l’ouverture de son événement annuel phare, le Mobile World Congress, pour annoncer le projet "Open Gateway".

L’initiative, lancée avec 21 opérateurs parmi lesquels Orange, Vodafone, China Mobile, Deutsche Telekom ou encore Telefónica, consiste à créer un ensemble d’API (interface de programmation applicative) ouvertes pour fournir aux développeurs un accès (certainement payant) à leurs réseaux et aux données qui y sont liées.

Vérification de l’identité de l’utilisateur et même géolocalisation

"Les API de la GSMA Open Gateway sont définies, développées et publiées dans CAMARA, le projet open source permettant aux développeurs d'accéder à des capacités de réseau améliorées, dirigé par la Fondation Linux en collaboration avec la GSMA", détaille le communiqué.

En travaillant dans CAMARA, les développeurs d’applications peuvent accéder aux réseaux des opérateurs télécoms et à leurs données, et ainsi profiter de services tels que la vérification de l’identité ou du numéro du téléphone, l’identification de la nature de la connexion (réseau domestique ou itinérant), la facturation, et même la géolocalisation des utilisateurs.

Par ailleurs, "Open Gateway permet d’avoir un point d’accès unique aux réseaux à ultra haut débit", explique José María Álvarez-Pallete López, président du conseil d'administration de la GSMA et président-directeur général de Telefónica.

Un catalyseur pour les technologies immersives

Il estime qu’il s’agira d’un "solide catalyseur pour les technologies immersives telles que le métavers et le web 3.0, qui pourront ainsi atteindre leur plein potentiel et leur masse critique".

"En 1987, les représentants de 13 pays ont travaillé ensemble pour harmoniser les services vocaux mobiles et permettre leur itinérance, et je crois que 35 ans plus tard, Open Gateway a le potentiel pour offrir un impact similaire aux services numériques", se réjouit Mats Granryd, directeur général de la GSMA.

Cette première journée du MWC 2023 a vu défiler plusieurs démonstrations intégrant la GSMA Open Gateway. Parmi elles, l’expérience d’un concert immersif présentée par Axiata, une entreprise de télécommunication basée en Malaisie, qui a utilisé les API en question pour localiser les appareils et authentifier la facturation.

Une opportunité commerciale pour les opérateurs

L’objectif affiché est "d’offrir aux développeurs un accès universel à leurs réseaux" pour "simplifier la conception et la mise en service d’application", mais l’initiative permet surtout aux opérateurs de créer un nouveau modèle de consommation et de rémunération de leurs réseaux.

Les opérateurs télécoms, qui investissent une dizaine de milliards d'euros par an dans l'infrastructure réseau (en particulier dans le cadre du développement de la 5G), sont depuis longtemps frustrés de laisser les géants de la tech en tirer parti sans compensation.

YouTube, Netflix, Prime Video et les autres "Big Tech" et "Big Content" captent en effet d’immenses revenus en mobilisant une énorme partie de la bande passante sans suffisamment contribuer à son financement d'après les opérateurs télécoms, les réduisant à de simples tuyaux exploités.

En se lançant sur le juteux marché des API de télécommunication (évalué à 197,23 milliards de dollars en 2020 par un rapport Mordor Intelligence), l’idée est donc certainement de se faire mieux rétribuer pour les revenus captés grâce à leurs réseaux.