[MWC 2023] Prophesee s'associe à Qualcomm pour éliminer le motion blur des photos sur smartphones

Prophesee, start-up deep tech française désormais intégrée au French Tech 120, s'attaque au marché du smartphone. Ce n'est pas une surprise : la jeune entreprise affichait déjà cette ambition lors de sa dernière levée de fonds, de 50 millions d'euros, il y a six mois.

Pour s'imposer sur ce marché très compétitif, Prophesee signe un partenariat stratégique pluriannuel (mais non exclusif) avec Qualcomm. Il lui permettra d'intégrer son capteur Metavision assez profondément aux System-on-a-Chip de l'américain, lui garantissant la meilleure performance possible.

"Cette relation avec Qualcomm est clé pour nous, car c’est un acteur incontournable du marché des smartphones haut de gamme," commente Luca Verre, PDG de Prophesee, auprès de L'Usine Digitale. Qualcomm est en effet le principal fournisseur de puces pour le marché du smartphone premium. Être intégré par défaut à sa plateforme simplifie donc énormément la tâche des constructeurs de smartphones.

Un capteur complémentaire pour une meilleure netteté

Pour rappel, l'innovation de Prophesee est d'avoir mis au point un capteur par évènements, par opposition aux capteurs photo standards qui perçoivent une image par exposition à la lumière durant un temps donné. Cette méthode éprouvée permet de capturer un maximum de détails, mais tolère difficilement les mouvements rapides, et ce d'autant plus en situation de basse luminosité, qui requiert un plus grand temps d'exposition.

C'est là que Prophesee a une carte à jouer. L'idée n'est pas de remplacer les modules photo existant, mais d'y rajouter son capteur, conçu pour détecter les changements d'une scène pixel par pixel et avec une fréquence très élevée (100 000 événements par seconde en consommant 32 milliwatts ou 300 millions d'événements par seconde en consommant 73 mW).

L'intérêt est la réduction du motion blur (flou de mouvement), par exemple dans le cadre sportif ou dans la pénombre en fusionnant les données issues des capteurs classiques et de celui de la start-up. "Nous travaillons sur un module à double caméra depuis près de 3 ans," confie Luca Verre. Le système a été suffisamment optimisé pour que la tâche soit effectuée "en quelques millisecondes", soit du quasi-temps réel. Outre l'amélioration de la netteté dans les photos, d'autres usages sont en développement, notamment pour la vidéo.

Une commercialisation possible dès 2024

Le capteur évènementiel est celui que Prophesee a développé avec Sony, qui avait été annoncé en 2020 et dont la production de masse a débuté il y a un an. Prophesee poursuit cette collaboration essentielle, le japonais étant de loin le leader mondial des capteurs pour smartphones. La start-up prépare notamment une prochaine version de son capteur, et des annonces concernant "d'autres marchés" sont attendues d'ici quelques mois.

L'arrivée des premiers smartphones équipés du capteur pourrait se faire dès l'année prochaine. "Nous avons plusieurs programmes d'évaluation de la technologie en cours avec les constructeurs, dont un projet qui pourrait mener à une commercialisation en 2024", confie Luca Verre.

Parallèlement à cette avancée sur le marché du smartphone, notable par ses très grands volumes (le marché des capteurs pour smartphones pèse à lui seul 16 milliards de dollars par an), Prophesee continue sa stratégie d'intégration auprès des fabricants de caméras pour l'industrie. "Nous allons annoncer de nouveaux fabricants dans les mois qui viennent, ainsi que de nouveaux intégrateurs et développeurs qui créent des solutions logicielles autour de nos technologies," révèle le PDG.