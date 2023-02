[MWC 2023] Qualcomm s'allie à 7 opérateurs télécoms autour de son écosystème de réalité augmentée Snapdragon Spaces

Qualcomm profite du Mobile World Congress de Barcelone pour annoncer un partenariat avec sept nouveaux opérateurs télécoms autour de son écosystème de réalité augmentée Snapdragon Spaces. Les entreprises concernées sont China Mobile, Deutsche Telekom, KDDI Corporation, NTT QONOQ, T-Mobile, Telefonica et Vodafone.



L'opérateur japonais KDDI a par ailleurs annoncé une collaboration pluriannuelle pour la création de cas d'usage XR et la mise au point d'un programme développeurs sur l'archipel nippon. Ce genre d'iniative n'est pas particulièrement rare : 15 opérateurs (dont Orange) s'étaient déjà engagés auprès de Qualcomm en 2020 et KDDI, Deutsche Telekon et LG U+ avaient mené des projets avec les lunettes Nreal.

Qualcomm veut fédérer l'écosystème de la réalité augmentée

Avec Snapdragon Spaces, lancé fin 2021, Qualcomm cherche à accélérer les choses en créant lui-même un écosystème ouvert qui puisse rassembler opérateurs télécoms et fabricants de smartphones afin d'obtenir une masse critique qui séduise les développeurs d'applications et mène à un cercle vertueux. Le marché des lunettes de réalité augmentée, bien que perçu comme prometteur par de nombreuses grandes entreprises technologiques (Meta, Apple, Google, Samsung, etc.) n'en est encore qu'à ses balbutiements.



Qualcomm semble ne pas vouloir se contenter d'y figurer comme un simple fournisseur technologique, mais de s'imposer au cœur de l'écosystème, aussi bien sur le plan du matériel que du logiciel ou des contenus.



Sur le salon, Xiaomi vient de dévoiler un prototype de lunettes high tech, tandis qu'Oppo expose ses propres lunettes, déjà annoncées en fin d'année dernière, qui sont conçues pour fonctionnées de pair avec le OnePlus 11 5G. Les lunettes des deux fabricants s'appuient sur Snapdragon Spaces.