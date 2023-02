[MWC 2023] Xiaomi présente un concept de lunettes de réalité augmentée à très haute résolution

A l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone, le fabricant de smartphones chinois Xiaomi dévoile un concept de lunettes de réalité augmentée ce 27 février 2023. Baptisé "Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition", il s'agit d'une paire de lunettes dotées de deux écrans MicroLED d'une résolution de 58 pixels par degré (ppd) et d'une luminosité de 1200 nits.

Un prototype qu'il n'est pas possible d'essayer

Des lentilles électrochromatiques ajustent la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant, et il est même possible de passer en mode "occlusion totale" pour une expérience immersive proche de la réalité virtuelle. Xiaomi vante une qualité visuelle "du niveau de la rétine", c'est-à-dire tellement élevée qu'on ne distingue plus les pixels. Il faudra cependant croire le fabricant sur parole, car les lunettes sont encore à l'état de prototype et ne peuvent pas être essayées sur le salon.

Les lunettes pèsent 126 grammes et ont été conçues pour minimiser le poids pesant sur le nez de l'utilisateur. Elles utilisent notamment un alliage de magnésium-lithium et des pièces en fibre de carbone, ainsi qu'une batterie à anode de silicium-oxygène développée par le constructeur. Trois tailles de repose-nez sont disponibles, et les utilisateurs myopes peuvent utiliser des lentilles correctives optionnelles.

Interactions par "micro-gestes"

Les lunettes fonctionnent en se connectant sans fil à un smartphone compatible Snapdragon Spaces (par exemple le Xiaomi 13), une technologie créée par Qualcomm. Xiaomi utilise une technologie propriétaire pour la communication entre les deux appareils, ce qui permet d'après lui une latence de "seulement" 50 millisecondes. Côté puissance de calcul, les lunettes embarquent une puce Snapdragon XR 2 Gen 1.

L'interaction se fait par suivi des gestes, et plus spécifiquement par une méthode que Xiaomi qualifie de "micro-gestes" et qui repose sur la flexion des doigts de la main (tournée vers soi). Faire glisser son pouce sur son index permet par exemple de quitter une application. Tout cela s'appuie sur une caméra "always-on" basse consommation.

Des cas d'usage autour de la smart home

Concernant les cas d'usage, Xiaomi évoque une compatibilité avec les frameworks OpenXR et MRTK en plus de l'écosystème Snapdragon Spaces. Le constructeur met aussi l'accent sur la smart home en évoquant la possibilité de sélectionner un contenu diffusé sur une smart TV et de le basculer sur les lunettes.

De même, elle imagine des contrôles virtuels ancrés dans la maison pour interagir avec divers appareils (allumer ou éteindre la lumière, régler le chauffage...). Enfin, la fonctionnalité Mi Share permettrait de streamer des applications mobiles comme TikTok ou YouTube depuis le smartphone.