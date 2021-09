MyCarSpot devient Sharvy et met l'accent sur le partage des ressources en entreprise

Des places de parkings aux bureaux en passant par les salles de réunion et le service de restauration, MyCarSpot diversifie son offre. La start-up proposait à l'origine une solution permettant aux entreprises d'optimiser leurs places de parkings. Désormais l'idée pour Sharvy est de "comprendre comment les entreprises et leurs besoins changent afin de faire évoluer la solution selon ces besoins", résume Stéphane Seigneurin, le CEO de Sharvy. Retour sur l'expérience du groupe Atlantic.



Le Covid-19, un accélérateur

Suite aux grèves dans les transports en commun de 2019, le groupe Atlantic a cherché une solution pour optimiser la gestion de son parking. La solution de MyCarSpot a été retenue et implantée début 2020. Concrètement, des places sont attribuées à des salariés. En quelques clics sur l'application ils peuvent signaler les jours où ils sont absents et la place peut ainsi être allouée à un autre salarié qui en fait la demande. Un système de caméra à lecture de plaque d'immatriculation peut compléter le dispositif afin de s'assurer qu'un véhicule non autorisé ne pénètre pas dans le parking.



Sophie Volland, responsable services généraux chez Atlantic, met en avant le "coût moindre" de l'utilisation de la solution toute prête de MyCarSpot qui aurait coûté plus cher si le groupe avait dû développer la solution en interne. Face au succès de la solution et avec la pandémie de Covid-19 qui a conduit à la mise en place de règles sanitaires strictes, le groupe Atlantic a souhaité mettre en place le même type de solution pour gérer douches, cafeteria (qui peut accueillir 17 personnes) et autres espaces partagés.



Salle de réunion, ménage des espaces....

La solution de MyCarSpot a rapidement été adaptée pour répondre à cette demande du groupe Atlantic. La prochaine étape est d'utiliser cette application pour la réservation des espaces de réunions et des postes dits nomades qui sont utilisés par les gens de passage. Le groupe Atlantic envisage également de pousser ce système pour le ménage, une fois que l'ensemble des bureaux seront numéroté. "Le Covid a accéléré le processus de digitalisation", résume Sophie Volland.



MyCarSpot revendique 30 000 utilisateurs de ses solutions à travers l'Europe et 80% de ses clients sont des grands groupes. Le changement de nom est la suite logique de l'évolution de la start-up. "Petit à petit des clients nous ont demandé de gérer d'autres espaces partagés comme les restaurants et les bureaux", relate Stéphane Seigneurin. MyCarSpot gère désormais 50 000 m² d'espaces de bureaux et son nom ne reflétait plus son offre. Avec son nouveau nom, Sharvy fait référence au partage (to share) et rêve d'un développement à l'international.