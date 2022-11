MyTraffic lève 30 millions d'euros et ambitionne de continuer à doubler son chiffre d'affaires

Si certains secteurs ont perdu les "bénéfices" de la pandémie de Covid, ce n'est pas le cas de MyTraffic. La start-up spécialisée dans l'analyse du trafic piéton en magasin, dans un centre commercial ou un quartier, annonce une nouvelle levée de fonds en série B, un tout petit peu plus d'un an après son dernier tour de table de 10 millions d'euros.



Cette fois, elle a réuni 30 millions d'euros, dans le cadre d'une opération de financement menée par Axa Venture Partners, à laquelle a également participé son investisseur historique Alven.

Faire jeu égal avec le e-commerce

La start-up va en profiter pour recruter plus de 50 personnes (dont 30 commerciaux) et développer son logiciel, avec l'ambition de doubler son chiffre d'affaires en 2023. Sa promesse reste la même : "fournir aux acteurs du monde réel autant d’informations sur leurs visiteurs que les acteurs du web en ont sur leurs internautes", pour rendre un service équivalent au web analytics.



"La plupart des acteurs du monde physique que nous rencontrons ne veulent plus décider en se fiant à leur intuition, à une analyse théorique, ou à des benchmarks trimestriels, rendus inopérants avec la crise sanitaire : ils veulent être équipés en data, pour faire jeu égal avec le e-commerce", explique Hakim Saadaoui, fondateur et CEO de Mytraffic, dans un communiqué.

Nouveaux flux de données

La solution SaaS d'analyses de données de MyTraffic s'enrichira de "données sur les habitudes d’achats en boutique, les comportements en ligne, les profils-types selon les zones de chalandises, les valeurs locatives, et les prédictions de fréquentation". Elle prendra également en charge des analyses du trafic automobile. Ces fonctionnalités devraient être déployées progressivement dans les deux prochaines années.



La start-up revendique 420 clients en Europe, parmi lesquels McDonald's, The Body Shop, Amorino, la Caisse des Dépôts, le gestionnaire d'actifs immobiliers Primonial, et les communes d'Angers, Bruxelles et Montpellier. Son logiciel analyse plus de 10 000 lieux pour quantifier et qualifier leur fréquentation. Elle possède des bureaux à Berlin, Madrid, Barcelone, Londres et Milan.