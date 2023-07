N26 accélère sa conquête en France en lançant les RIB français

Un RIB français, pour pouvoir domicilier son salaire et ses prélèvements. La néobanque allemande N26 annonce ce 5 juillet le lancement des Iban français pour ses 2,5 millions de clients dans l'Hexagone. Elle espère grâce à cela devenir "le numéro un de la banque digitale d'ici 2025", affirme son directeur général pour la France et le Benelux Jérémie Rosselli.

Plus de clients, plus de dépôts

Jusqu'à présent les clients de N26 disposaient d'un Iban allemand, ce qui ne leur permettait pas toujours, malgré la réglementation qui en théorie l'autorise, de recevoir leur salaire ou leurs allocations sur leur compte, ni de payer certaines factures ou encore de recevoir les remboursements par virement de leur mutuelle.



Avec l'Iban français, la mobilité bancaire vers N26 sera facilitée pour les clients, et la néobanque pourra tout à la fois attirer plus de clients – rassurés par ce RIB – et maximiser leurs dépôts grâce aux domiciliations de salaire. Les deux sont trois fois supérieurs en Allemagne. Elle y a tout intérêt depuis que les taux sont revenus en espace positif : les dépôts de ses clients recommencent à lui rapporter de l'argent. Un compte principal est plus actif, y compris au niveau des paiements, et sans domiciliation difficile de faire de la banque son compte principal.

Objectif 5 millions de clients en 2025

N26 a gagné 1 million de nouveaux clients sur les 24 marchés où elle est présente en 2021, atteignant 8 millions de clients au total. En France, elle se classe derrière Boursorama et son portefeuille de 4,9 millions de clients gonflé par l'acquisition des clients d'ING, et derrière Nickel et ses 3 millions de clients. Mais la banque de BNP Paribas ne détient pas de licence bancaire contrairement à N26 qui, étant une banque de plein exercice, peut proposer davantage de produits dont du crédit.



N26 vise 5 millions de clients en France d'ici 2025 et souhaite étendre la gamme de ses produits en proposant des découverts, des crédits à la consommation (aujourd'hui opérés par Younited Credit), de l'épargne et de nouveaux produits d'investissement dont, peut-être, les cryptomonnaies. La néobanque, qui a enregistré 172 millions d'euros de pertes en 2021 mais a réussi à augmenter ses revenus nets de 67%, espère atteindre la rentabilité dans les deux prochaines années. Elle projette également entrer en Bourse d'ici 2025.