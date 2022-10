Neat lève 10 millions d'euros pour ses assurances embarqueés

Neat, assurtech spécialisée dans l'assurance embarquée fondée il y a cinq mois par deux anciens de Lovys et Seyna, annonce ce 21 octobre une levée de fonds en amorçage de 10 millions d'euros. Ce tour de table a été conduit auprès d'Octopus Ventures, New Alpha, Mundi Ventures, Founders Future et des business angels. La start-up de 20 salariés compte recruter 40 personnes dans les dix prochains mois.



Le métier de Neat, l'assurance embarquée, aussi appelée assurance affinitaire, consiste à offrir des assurances pour protéger des produits ou des services dans le cadre de leur parcours d'achat. La start-up propose ses solutions en marque blanche aux commerçants, qui peuvent ainsi proposer à leurs clients des garanties telles que le vol, la casse, la perte, la panne, ou des extensions de garantie. Une grande partie du processus est automatisé.

Une offre originale de garantie à vie sur abonnement

Neat propose notamment une garantie unique et à vie pour tous les produits du foyer, commercialisée par abonnement 15 euros par mois, avec un engagement de réparation ou de remplacement sous 48h des appareils électroménagers et high-tech de la maison. Elle est vendue par Floa Bank (BNP Paribas) à ses porteurs de carte.



La start-up, qui a adopté le statut de courtier, se rémunère à la commission. Elle affirme avoir déjà signé avec une centaine de clients B2B, dont Floa Bank (BNP Paribas), Casino, Maeva, et le réseau de boutiques de vélos électriques Ecox. Neat est présent sur les secteurs de la high tech, du voyage, de la mobilité, de la santé, et de l’électroménager, à la fois en e-commerce et en magasins physiques. Pour développer ses offres, la start-up travaille avec plusieurs assureurs et réassureurs, dont Mutuaide, Hannover Re, Acheel et Vyv International Assistance.