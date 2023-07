Neil Barua va succéder à Jim Heppelmann à la tête de PTC

L'éditeur logiciel PTC, spécialiste de l'industrie 4.0 (de la conception assistée par ordinateur à la gestion du cycle de vie des produits jusqu'à la maintenance et la réparation des équipements, en passant par l'Internet des objets), s'est choisi un nouveau dirigeant. Son conseil d'administration a nommé Neil Barua, qui dirige l'activité Service Lifecycle Management, au poste de CEO. Il prendra ses fonctions en février 2024, lors de l'assemblée annuelle des investisseurs de l'entreprise.



Neil Barua prend la succession de Jim Heppelmann, qui aura passé 26 ans chez PTC, dont 13 années en tant que CEO. Il avait intégré la société à la suite du rachat de Windchill Technology, dont il était le cofondateur. Les deux hommes partagent cette caractéristique, puisque Neil Barua a rejoint PTC en janvier 2023 suite à l'acquisition de ServiceMax (dont il était CEO) pour 1,5 milliard de dollars.

La fin d'une ère

Jim Heppelmann a été nommé président du conseil d'administration le 28 juillet et œuvrera désormais à passer le relais à son successeur. Il prendra sa retraite au mois de février, une fois la passation effectuée. Il laisse PTC dans une position de force, après avoir su faire croître l'entreprise de façon mesurée et intelligente au fil des ans, notamment par le biais de rachats stratégiques comme Thingworx, Kepware, Vuforia, Servigistics ou justement ServiceMax.



Bob Schechter, président du conseil d'administration de PTC depuis huit ans, a salué à cette occasion "l'engagement inébranlable" de Jim Heppelmann envers PTC, soulignant que "son impact positif sur la société ne peut être sous-estimé".



De son côté, le CEO sortant a exprimé par voie de communiqué sa fierté devant le travail accompli, se déclarant "convaincu que PTC n'a jamais été aussi bien placé pour apporter de la valeur à ses clients et à ses actionnaires au moment où nous entamons ce nouveau chapitre." Il ajoute être "persuadé que Neil, avec le soutien de notre équipe de direction, maintiendra PTC sur la voie d’une croissance et d'une réussite soutenues".



Enfin, Neil Barua a déclaré que "les performances de la société sont exceptionnelles et nous nous appuierons sur ce succès pour entamer le nouveau chapitre de l’histoire de l’entreprise."