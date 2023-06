Néobanques pro : Qonto rachète le portefeuille de clients de Paykrom

Paykrom, une néobanque pour les pros née en 2018, qui ciblait les entrepreneurs et les indépendants avec une offre de compte pro, d'encaissement sur smartphone et de gestion des facture, va mettre fin à ses activités. Son portefeuille de clients est repris par Qonto, le numéro français du secteur, qui s'adresse aussi aux TPE-PME.



"Cette opération renforce la position de Qonto, comme leader européen sur son marché", proclame Qonto dans un communiqué. Les clients de Paykrom bénéficieront d'un tarif préférentiel pour rejoindre Qonto (2 mois d'abonnement gratuits), qui revendique 350 000 clients en France, Allemagne, Italie et Espagne. Quonto emploie actuellement plus de 1000 salariés.

Vers une consolidation du secteur

Paykrom s'était lancée il y a un peu plus de trois ans avec le soutien de plusieurs business angels, mais n'avait pas relevé de fonds depuis. La concurrence sur le secteur oblige les fintech à supporter des coûts d'acquisition lourds, et le financement s'est tari avec les hausses des taux d'intérêt.



Sur le marché actuel, difficile de survivre sans être fortement capitalisé comme Qonto, qui a levé 622 millions d'euros depuis sa création, ou appartenir à un groupe bancaire comme Shine (Société Générale). Memo Bank est une exception, mais elle prévoit de lever de nouveaux fonds d'ici 2024.



Selon une étude récente du BCG, les valorisations dans le secteur de la fintech ont chuté de 60% depuis un an, ce qui est propice à une consolidation du secteur.