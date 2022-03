Neobrain lève 20 millions d'euros pour sa solution de gestion des compétences en entreprise

Neobrain, start-up de la RH Tech, signe une levée de fonds en série A de 20 millions d'euros. La jeune pousse a annoncé jeudi 24 mars 2022 avoir réalisé ce tour de table auprès de Alter Equity, Crédit Mutuel Innovation, XAnge (qui opère pour le compte de La Poste Ventures) et de son investisseur historique Breega.



Cartographie des compétences

Fondée en 2018, Neobrain développe une solution SaaS de gestion des compétences RH. Le but est que les entreprises puissent à la fois anticiper les évolutions des métiers tout en valorisant les compétences et les motivations des salariés. La start-up réalise une cartographie des profils et des ressources disponibles au sein d'une entreprise.



Une des solutions proposées prend la forme d'un questionnaire destiné à comprendre les métiers et motivations des salariés. Neobrain analyse les réponses pour identifier leurs compétences et proposer des formations ou d'autres métiers en interne pour une évolution future.



Avec sa plateforme, Neobrain souhaite permettre aux entreprises de mieux identifier leurs besoins actuels et futurs tout en les aidant à adapter leur stratégie RH au marché. Pour cela, la jeune pousse entend prédire les tendances du marché de l'emploi. Elle assure que sa solution "analyse quotidiennement les données de plusieurs millions d'offres d'emplois dans 50 pays". "Dans un environnement où la guerre des talents fait rage, les organisations ont, plus que jamais besoin de connaître leurs compétences et de les faire évoluer pour fidéliser leurs collaborateurs", constate Paul Courtaud, CEO de Neobrain, dans un communiqué.



Se développer à l'international

Neobrain revendique 80 grands comptes clients dont Bosch, Natixis, Edenred ou encore Promod. Plus de 300 000 salariés utilisent sa solution. La jeune pousse, initialement présente en France, s'est également lancée au Portugal. Avec cette levée de fonds, elle entend renforcer sa présence dans l'Hexagone et continuer à se développer à l'international, tout en élargissant son offre et plus particulièrement en renforçant son accompagnement des entreprises dans les recrutements.



Côté R&D, Neobrain souhaite développer des outils aidant les managers à développer les compétences de leurs équipes ; mettre au point une solution RH de simulation de l'impact des décisions stratégiques sur les équipes ; offrir une visibilité dynamique des compétences disponibles et des motivations associées ; mettre au point un système de "Talent Marketplace" pour faciliter l'offre et la demande de compétence en interne et la polyvalence des équipes.