Netflix dévoile son offre avec pub, disponible le 3 novembre

On connaît désormais la date de lancement et le prix de la nouvelle offre de Netflix avec publicité. Elle sera disponible le 3 novembre au prix de 5,99 euros par mois. Ce nouveau forfait baptisé "Essentiel avec pub" sera lancé simultanément en France et dans 11 autres pays (Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Corée, États-Unis, Espagne, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni).



Aux États-Unis, il sera commercialisée 6,99 dollars. A noter que tous les pays européens ne seront pas logés à la même enseigne en matière de prix, puisque l'Allemagne sera à 4,99 euros, et l'Espagne et l'Italie à 5,49 euros par mois.



Le positionnement tarifaire de Netflix place l'offre publicitaire de la plateforme en dessous de ses équivalents chez HBO Max et Disney+. Ce dernier lancera son offre avec publicité un mois après son concurrent.



4 à 5 minutes de pub par heure

Ce forfait ne proposera pas de full HD, mais de la même résolution que le forfait Essentiel. Il permettra de visionner les programmes sur un seul appareil à la fois, et ne disposera pas du téléchargement hors ligne. Autre différence plus significative avec le reste de la gamme : 5 à 10% des contenus seront absents du catalogue au lancement en raison de problèmes de droits.



La publicité occupera 4 à 5 minutes par heure en moyenne, sous la forme de spots de 15 à 30 secondes diffusés avant et pendant les programmes, et "cappés" pour que les téléspectateurs ne soient pas exposés à la même publicité un trop grand nombre de fois consécutives.

des tarifs publicitaires élevés

Netflix offrira aux annonceurs des capacités de ciblage par pays et par type de programme. La plateforme s'est associée à Nielsen pour la mesure d'audience, qui arrivera en 2023, et à DoubleVerify et Integral Ad Science pour auditer l'efficacité publicitaire à partir du premier trimestre 2023. Les espaces publicitaires seront vendus à prix fixes, à l'aide de la technologie Microsoft, et à des tarifs élevés comparativement aux prix du marché : 60 dollars le CPM (coût pour mille impressions) aux États-Unis selon Bloomberg, 49 euros le CPM en France selon Les Echos.



L'entreprise a indiqué à la presse qu'elle avait déjà séduit plusieurs centaines de clients annonceurs. Côté abonnés, elle espère que cette nouvelle offre lui permettra de doubler sa base de clients, qui s'élève actuellement à 221 millions dans le monde.



La question sera de savoir si cette offre lui permettra de séduire de nouveaux abonnés ou si elle cannibalisera le reste de ses abonnements. L'autre point d'attention concernera ce qui constitue la deuxième révolution de cette offre, après l'abandon du dogme du patron de Netflix Reed Hastings sur l'absence de publicité : la divulgation des audiences de la plateforme, qui n'a jamais fait preuve de transparence à cet égard.