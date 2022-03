Netflix poursuit ses emplettes dans le jeu vidéo en s'emparant du studio Next Games

Netflix suit les pas de son concurrent Amazon dans le domaine du jeu vidéo. Après le rachat de son premier studio californien Night School Studio en septembre dernier, Netflix a annoncé le 1er mars 2022 s'emparer du studio finlandais Next Games. Le montant de la transaction est estimé à environ 65 millions d'euros.



Adaptation de licences et jeux mobiles

Le studio basé à Helsinki et actuellement dirigé par Teemu Huuhtanen a été fondé en 2013. Le fait que Next Games soit un spécialiste de l'adaptation de licences, comme avec les jeux Stranger Things et The Walking Dead auquel il a contribué, a séduit Netflix. La plateforme de streaming vidéo, qui conçoit ses propres films et séries pourrait facilement vouloir les décliner en jeu. La série Stranger Things étant d'ailleurs une production Netflix.



Un autre argument en faveur de cette acquisition est le fait que Next Games soit spécialisé dans les jeux pour mobile. Mike Verdu, nommé VP Games chez Netflix durant l'été dernier, ajoute que le studio a su fidéliser les joueurs sur de longues périodes.



Une bibliothèque de jeux pour 2022 ?

L'acquisition de ce studio s'inscrit dans l'ambition de Netflix de créer une bibliothèque de jeux pour que ses clients puissent y accéder sur sa plateforme dès 2022. Ces jeux seront sans publicité et sans microtransactions, promet-il. Pour l'instant, Netflix a déjà lancé des jeux mobiles dans quelques pays européens accessibles sur son application sur les systèmes Android. Mais les ambitions de la plateforme de streaming ne s'arrêtent pas là.



D'autant plus qu'elle semble bien positionnée pour lancer une offre de cloud gaming, qui consiste tout simplement à offrir une solution pour streamer non pas des films et des séries, mais des jeux vidéo qui sont exécutés sur le cloud. Amazon vient tout juste d'ouvrir au public aux Etats-Unis sont offre de cloud gaming Luna. Disney, de son côté, est également présent dans l'industrie du jeu vidéo mais pas (encore) dans sa distribution.