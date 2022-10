Netflix redresse la barre au 3e trimestre, tandis que son univers de concurrence s'élargit

© Photo by David Balev on Unsplash

C'est un redressement spectaculaire. Les résultats trimestriels publiés par Netflix au titre du troisième trimestre font état d'un gain net de 2,41 millions d'abonnés pour la plateforme de streaming, qui en avait perdu 200 000 au premier trimestre et plus d'un million au deuxième, la conduisant à préparer le lancement d'une offre à prix réduit avec de la publicité. C'est deux fois mieux que ses projections. Agréablement surpris par ces performances, les investisseurs ont fait grimper le titre à Wall Street.

La plus grande partie de ces nouveaux abonnés a été recrutée dans la zone Asie-Pacifique, tandis que les États-Unis et le Canada n'ont apporté que 104 000 abonnés supplémentaires. Netflix compte désormais 223 millions d'abonnés dans le monde.

Chasse au partage de compte à partir de début 2023

Au quatrième trimestre, le groupe prévoit d'embarquer 4,5 millions de nouveaux abonnés, nets. Ce n'est pas autant que ce que Netflix a connu durant le Covid et immédiatement après, mais le géant du streaming est loin d'être à l'article de la mort. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaire trimestriel de 7,9 milliards de dollars (+6% sur un an), et un bénéfice de 1,4 milliard (-3%).

Netflix a annoncé qu'il commencerait à déployer sa politique anti-partage de mots de passe à partir de début 2023. Pour l'accompagner, la plateforme permet depuis lundi aux utilisateurs de transférer un profil (historique, bibliothèque, paramètres) créé sur le compte d'un tiers sur un nouveau compte.

Une future plateforme de cloud gaming

La plateforme ambitionne par ailleurs d'accélérer sur sa stratégie gaming. Elle a déclaré que 55 nouveaux jeux étaient en cours de développement (dont 14 par ses propres studios), pour enrichir son catalogue qui en compte actuellement 35, ce chiffre devant atteindre la cinquantaine à la fin de l'année.

Le patron de la branche jeux de Netflix a en outre déclaré le 18 octobre qu'il envisageait sérieusement de développer une plateforme de cloud gaming, pour toucher les joueurs sur PC et ceux qui jouent sur leur téléviseur. A l'heure actuelle, les jeux de Netflix sont accessibles sur mobile.

Deux nouveaux concurrents en décembre

Netflix et son nouvel abonnement avec de la publicité devront faire face à la concurrence de deux nouvelles plateformes en France, à partir du mois de décembre : Paramount+ (dont le catalogue comprend les séries Showtime, CBS et Comedy Central), qui compte plus de 43 millions d'abonnés dans le monde, et Universal+. Ce dernier n'a pas encore donné les détails de son offre, en revanche celle de Paramount+ sera commercialisée 7,99 euros par mois.

Ces deux acteurs de la SVOD rejoignent un marché français pléthorique, sur lequel rivalisent Amazon Prime Video, Disney+, Canal+, AppleTV+, OCS et Salto.

Les jeunes délaissent la SVOD pour YouTube et TikTok

Mais la concurrence ne s'arrête pas là. Selon une étude de Médiamétrie publiée en octobre, les 15-24 ans délaissent de plus en plus les plateformes de SVOD au profit de YouTube et TikTok. Au troisième trimestre 2022, le nombre de jeunes ayant regardé un programme sur les plateformes de streaming par abonnement a chuté de 400 000 sur un an, à 1,17 million en France. En outre, ils y passent de moins en moins de temps.

Un autre sondage, réalisé par Omdia, montre que l'application Netflix est passée derrière YouTube et TikTok chez les moins de 35 ans aux États-Unis, parmi les applications préférées des utilisateurs de vidéo. En France, Netflix se classe également derrière YouTube chez les moins de 35 ans.

YouTube, concurrent sérieux sur l'écran de télévision

YouTube a justement publié le 18 octobre une étude de Comscore, selon laquelle les Français y passent 36 minutes par jour en moyenne, tous écrans cumulés. 20 millions de Français regardent YouTube sur leur écran de télévision chaque mois, soit la moitié des utilisateurs de la plateforme (+11% en un an). Sur cet écran, ils regardent des contenus deux fois plus longs, indique la dirigeante de YouTube France.

Mais les adeptes de YouTube plébiscitent également les contenus ultra courts : l'audience des "Shorts", des vidéos courtes sur le modèle de celles de TikTok, a été multipliée par 4 en un an (30 milliards de vues par jour).