Netflix se tourne vers Microsoft pour diffuser de la publicité sur sa plateforme

Pour sa première offre d'abonnement financée par la publicité, Netflix fait appel à Microsoft. La firme de Redmond a annoncé le 13 juillet 2022 devenir le partenaire technologique et commercial de Netflix pour l’aider à alimenter cette future formule moins chère, qui complètera ses offres existantes. Le service de streaming vidéo avait annoncé son intention en avril dernier.



Microsoft, un partenaire logique

"Microsoft a la capacité éprouvée de prendre en charge tous nos besoins publicitaires", explique Greg Peters, COO et CPO de Netflix, dans un communiqué. L'éditeur du réseau publicitaire Bing Ads "offre la flexibilité d'innover au fil du temps, tant du côté de la technologie que des ventes, ainsi qu’une protection solide de la vie privée de nos membres." Mais le choix de son partenaire publicitaire était restreint, puisque Netflix pouvait difficilement se tourner vers Apple, Google ou le groupe de médias américain Comcast, qui sont des concurrents.



Le Wall Street Journal évoque un autre argument ayant conduit Netflix à choisir Microsoft. Ce dernier a racheté Xandr en décembre dernier, qui était la division en charge de la publicité programmatique d’AT&T. Cette acquisition doit permettre à Microsoft de proposer une offre convaincante dans le domaine de la publicité en ligne, bousculé par la fin des cookies tiers.

Netflix peaufine son modèle

Avec cette nouvelle offre, dont la date de sortie n’est pas précisée, les consommateurs auront plus d'options pour accéder au contenu de Netflix. Et les spécialistes du marketing qui se tournent vers Microsoft pour leurs besoins publicitaires auront accès à l'audience de Netflix. Toutes les publicités diffusées sur Netflix le seront uniquement via la plateforme de Microsoft.



Le service de streaming ne donne pas de détail sur sa future offre. Il va devoir la calibrer pour diffuser suffisamment de publicité pour que cela lui rapporte sans que ses membres ne soient submergés d’annonces en regardant un film ou une série. Le service de streaming a besoin de trouver de nouvelles rentrées d’argent alors qu’il a déclaré plus tôt dans l’année avoir perdu 200 000 abonnés. Une annonce qui a entraîné la chute de son action en bourse et a été suivie par deux vagues de licenciements et 150 et 300 personnes.