Nfinite, Coinhouse, Castor… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Nfinite a levé 65,5 M€

Secteur : Distribution, Logistique, Retail

Plateforme de création, affichage et gestion d’images d’articles en 3D pour les e-commerçants.

Investisseurs : Insight Partners, US Venture Partners



Coinhouse a levé 25 M€

Secteur : Finance, Assurance

Plateforme d’investissement en cryptoactifs.

Investisseurs : Oddo BHF, True Global Ventures, Tioga Capital, XAnge, Siparex Innovation, Raise Ventues, CF Partners, ConsenSys, Expon Capital, business angels



Castor a levé 22 M€

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Outil collaboratif et automatisé de découverte et d’analyse de données.

Investisseurs : Blossom Capital, Frst Capital, business angels



Defacto a levé 15 M€

Secteur : Finance, Assurance

Solution de crédit court-terme et de gestion de trésorerie.

Investisseurs : Northzone, Headline, Global Founders Capital, business angels



Infolegale a levé 13 M€

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Logiciel de renseignements sur la solvabilité d’entreprises.

Investisseur : NextStage AM



Hive a levé 7 M€

Secteur : Sécurité & Cybersécurité

Plateforme de stockage et de partage de données en mode peer-to-peer.

Investisseurs : Global Ventures, OneRagtime, FrenchFounders, LeFonds, business angels



Request Finance a levé 5,1 M€

Secteur : Finance, Assurance

Fintech permettant aux entreprises de se faire payer ou de payer en cryptomonnaies.

Investisseurs : Balderton Capital, XAnge, Animoca Brands, business angels



Carbonfact a levé 1,9 M€

Secteur : Mode, Luxe

Solution de gestion de l’impact environnemental à destination des professionnels de la mode.

Investisseurs : Alven, Y-Combinator, business angels



Goodvest a levé 1,8 M€

Secteur : Finance, Assurance

Fournisseur d’assurance vie.

Investisseurs : Super Capital, Globivest, business angels







Ce relevé concerne le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.