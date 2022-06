Nfinite lève 100 millions de dollars pour son outil de création de visuels destiné aux e-commerçants

Nfinite lève 100 millions de dollars pour sa solution de création de visuels de qualité à grande échelle dédiée aux acteurs de l'e-commerce. Cette levée de fonds en série B, annoncée le 7 juin 2022, a été menée aux Etats-Unis par le fonds d'investissement Insight Partners et avec la participation de l'USVP.



Une solution clé en main

La start-up fondée à Bordeaux en 2017 développe une solution clé en main de création de visuels à partir d'une modélisation produit en 3D. La solution, qui prend la forme d'une plateforme SaaS, permet aux e-commerçants de créer, afficher et gérer un nombre illimité de visuels de produits. Cette création de visuels se fait par le biais d'une interface basée sur la technologie CGI (computergenerated imagery), à partir de modélisations en 3D.



Il est possible de créer sa propre bibliothèque d'actifs avec la modélisation 3D de ses produits. Nfinite permet de créer sa pièce en choisissant l'ensemble de ses décorations ou de choisir parmi des visuels proposés et l'ajuster selon ses besoins. L'outil de création de visuels permet de remplacer les shootings photos qui sont coûteux et complexes à réaliser.



"En ligne, le contenu visuel est le seul lien entre le produit et le consommateur, mais l'e-merchandising reste encore peu développé, constate Alexandre de Vigan, fondateur et CEO de la start-up. Nfinite et sa technologie d'imagerie 3D font entrer les sites marchands dans une nouvelle ère en offrant un rendu photoréaliste spectaculaire et la reconstitution virtuelle d'un univers avec toutes les déclinaisons et personnalisations possibles." A la clé : plus de personnalisation pour les consommateurs et une expérience d'achat améliorée qui augmentent la probabilité de l'achat.

Un potentiel marché du métavers ?

Nfinite se positionne sur le secteur de l'e-commerce qui va connaître une croissance de 50% au cours des quatre prochaines années pour atteindre des ventes de 7,4 trillions de dollars, selon Statista. La pépite assure compter parmi ses clients trois des cinq premiers acteurs mondiaux du retail et des clients comme Carrefour, Leroy Merlon, La Redoute et Conforama.. Elle revendique une multiplication par 10 de ses revenus sur l'année 2021.



Grâce à cet apport financier, Nfinite veut accélérer la commercialisation de sa solution en développant ses opérations marketings et commerciales. La start-up entend également développer ses opérations d'ingénierie et construire une communauté de spécialistes de la 3D pour le commerce. Quant à l'avenir, Nfinite se penche déjà sur le potentiel futur du métavers.