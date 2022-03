Niantic acquiert 8th Wall, une plateforme de développement pour la réalité augmentée

Niantic, le créateur de Pokemon Go, ne cache pas ses ambitions dans la création de métavers en réalité augmentée. L'entreprise américaine a levé pour cela 300 millions de dollars en novembre dernier. Le 10 mars, elle a annoncé l'acquisition de 8th Wall, une plateforme de développement d'applications en réalité augmentée, pour un montant non communiqué. Mais la société précise qu'il s'agit de sa plus grosse acquisition à date.



Création et hébergement d'applications webAR

8th Wall demeurera une plateforme indépendante au sein de Lightship, la plateforme de développement de réalité augmentée de Niantic lancée en novembre dernier, basée sur une cartographie 3D du monde réel.



8th Wall est une start-up californienne fondée en 2016 par d'anciens ingénieurs de Google et Facebook, qui a développé une plate-forme de création et d'hébergement d'expériences en réalité augmentée pour le web (webAR). Elle compte parmi ses clients Sony, Heineken, Red Bull, Pepsi, Microsoft, Nike, Porsche, Netflix, Lego, Dior, Universal Pictures, Westfield ou encore Verizon. La start-up affirme avoir déjà créé 50 000 applications webAR pour les marques.



Ces "expériences" fonctionnent sur le web, sans avoir besoin que l'utilisateur télécharge une application mobile. Elle supporte les systèmes d'exploitation mobiles iOS et Android, les PC, et les appareils de réalité virtuelle et augmentée.



"En continuant notre route aux côtés de Niantic, nous permettrons à davantage de développeurs, d'agences et de marque de concrétiser leur vision de la réalité augmentée et du métavers dans le monde réel", déclare 8th Wall sur son blog.