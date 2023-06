Nimbl'Bot lève 2 millions d'euros pour industrialiser ses bras robots dédiés à la maintenance industrielle

La start-up Nimbl’Bot développe des bras robots d'inspiration biomimétique pour l’inspection et la maintenance des zones inaccessibles ou dangereuses depuis 2018, près de Bordeaux.



Ses prototypes validés, elle annonce ce 12 juin 2023 une levée de fonds de 2 millions d’euros qui devrait lui permettre de se lancer dans l’industrialisation de sa solution. Le financement a été obtenu auprès d’UI Investissement, Irdi Capital Investissement et du fonds régional NACO (Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement).

Inspecter ou nettoyer les zones complexes

NB-55 et NB-120, les deux prototypes fonctionnels de Nimbl’Bot, ont une capacité d’emport de charge de 10 kg à 2 mètres, et leur architecture bioinspirée les rend particulièrement agiles et précis. Ils permettent d'inspecter ou de encore de nettoyer des espaces confinés, inaccessibles ou dangereux, pour lesquels l’intervention de l’Homme est délicate. Ils peuvent être programmés ou téléopérés à distance par le biais d’un logiciel de maintenance lui aussi développé par la start-up.



La société cible principalement le secteur nucléaire. Elle a testé ses prototypes et réalisé des preuves de concept avec des cas d'usages comme la soudure de tuyauterie ou la décontamination de murs en béton, et ce auprès de grands donneurs d’ordres : CEA, EDF et Orano. Mais elle explique que ses engins ont aussi un intérêt dans les secteurs de l’eau, de la chimie ou encore du pétrole, ainsi que dans toutes les industries avec des architectures complexes : de nombreux tuyaux, des espaces exigües, etc.

Fabriquer 7 robots et obtenir le marquage CE

À présent, l’idée est d’amorcer l’industrialisation et de préparer la commercialisation qui devrait suivre. "Nous visons les 7 robots fabriqués d’ici mi-2024 en parallèle de l’obtention du marquage CE (produit conforme aux normes européennes)", explique Ludovic Dufau, président et co-fondateur de Nimbl’Bot, dans le communiqué de l'annonce.



"Une nouvelle version de notre NB-55 est d’ores et déjà en cours de préparation pour répondre aux problématiques d’inspection. Nous travaillons également sur l’intégration de nouvelles fonctionnalités et le maillage d’un solide réseau de fournisseurs", poursuit-t-il. L’entreprise compte par ailleurs doubler ses effectifs avec le recrutement de douze personnes en 2023 : des développeurs, des roboticiens, des commerciaux et des agents support.