Nintendo et DeNA lancent Nintendo Systems, une coentreprise aux ambitions encore floues

Le fabricant de consoles et spécialiste du jeu vidéo Nintendo s'est associé au développeur de jeux mobiles DeNA pour fonder une coentreprise appelée Nintendo Systems.

Elle avait été annoncée formellement en novembre 2022 par un communiqué de presse assez flou qui indiquait simplement que la société s’efforcerait de "renforcer la numérisation des activités de Nintendo" et de "créer de nouveaux "services à valeur ajoutée pour renforcer la relation de Nintendo avec les consommateurs". Sa création effective a été officialisée le 3 avril 2023 avec l'ouverture de bureaux et la création d’un site web dédié, qui lui aussi assez évasif.

DeNA, partenaire de longue date de Nintendo

Ce qui est établi, c'est que société, basée à Tokyo, sera dirigée par Tetsuya Sasaki, collaborateur de longue date chez Nintendo ayant notamment travaillé sur Mario Kart, Animal Crossing ou The Legend of Zelda.

Une nomination qui pourrait laisser croire que la vocation de cette nouvelle entité est de continuer à développer des jeux mobiles et à les éditer, chose en quoi consistait déjà le partenariat initié avec DeNA en 2015. Ce dernier a développé un certain nombre de jeux mobiles basés sur les séries de Nintendo pour Android et iOS, tels que Super Mario Run, Mario Kart Tour ou encore Animal Crossing. Mais la création d'une entité dédiée sous le nom "Nintendo Systems" ne pousse pas particulièrement vers cette piste.

Garantir la pérennité des services en ligne ?

Le site web officiel mentionne le "développement et l'exploitation de systèmes liés à la partie numérique des activités de Nintendo" comme étant la mission de Nintendo Systems. Et DeNA, outre le développement de jeux mobiles, gère une partie de l’infrastructure nécessaire aux différents services en ligne des consoles Nintendo, et notamment des comptes Nintendo, qui permettent aux joueurs de s’identifier et d’acheter des jeux numériques sur la boutique Nintendo eShop.

Le constructeur japonais a récemment déclaré qu'il continuerait à utiliser des comptes Nintendo dédiés pour ses prochaines générations de consoles. Ainsi, une hypothèse peut-être plus crédible est que cette coentreprise va servir à internaliser les compétences nécessaires au développement de ces différents services en ligne.