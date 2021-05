Nintendo lance une application pour apprendre aux enfants à programmer leurs propres jeux

Nintendo veut titiller la créativité de ses utilisateurs. La firme japonaise lancera le 11 juin une application baptisée "L’Atelier du jeu vidéo" sur sa console Switch. Vendue 29,99 euros, elle permettra d'initier les petits comme les grands au développement de jeux vidéo.



L'annonce a eu lieu lors de la présentation des résultats de la société nippone, qui a connu une année 2020 exceptionnelle avec une hausse des ventes de la Switch de 44 % de janvier à mars par rapport au même trimestre l'année précédente. Elle porte le nombre de consoles vendues à 28,83 millions sur l'exercice fiscal, soit une hausse de 37 % par rapport aux 21 millions de l'année précédente.



Apprendre les bases du développement de jeux vidéo

"L'atelier" en question proposera des leçons de programmation visuelle de base. Pour ce faire, Nintendo fait appel à des petits personnages appelés "Nodons", des créatures "pleines de personnalité pour vous aider à créer vos jeux à partir de zéro". L'idée est de rendre l'apprentissage ludique tout en introduisant au furt et à mesure des systèmes de plus en plus complexes.



Si vous n'y connaissez rien en programmation, pas de panique. Le mode "leçons interactives" a été pensé pour guider pas-à pas les utilisateurs de tout niveau à créer différents types de jeux (plateformes, en défilement horizontal, des jeux de course ou encore des jeux de tir). Pour les plus aguerris, il est possible de connecter une souris compatible au port USB de la station d’accueil de la Nintendo Switch pour plus d'efficacité.



Une expérience sociale

L'expérience se veut interactive et sociale, puisqu'il sera possible d’échanger et recevoir les créations d'autres développeurs en herbe. Elle s'inscrit dans la lignée de Super Mario Maker, qui permet de créer des niveaux de jeux Mario, et d'autres expériences ludoéducatives comme Nintendo Labo.



Un mode "programmation libre" permettra d'avoir une meilleure vision des créations d'autres utilisateurs et de découvrir de nouvelles astuces pour innover en dehors des sentiers battus. Bien que semblant relativement complet, cet "atelier" devrait cependant demeurer moins puissant (mais plus accessible) que Dreams, une application de création développée par Media Molecule et sortie en 2020 sur PlayStation 4.