NortonLifeLock rachète Avast pour 8 milliards de dollars et crée un géant de la cybersécurité

L'Américain NortonLifeLock rachète l'entreprise Avast, son concurrent tchèque. Cette fusion valorise cette l'entreprise entre 8,1 et 8,6 milliards de dollars, d'après les modalités financières fixées par les actionnaires, peut-on lire dans le communiqué.



Les deux entreprises étaient en discussion début juillet dernier et se sont finalement accordées sur leur rapprochement, qui devrait engendrer 280 millions de dollars de synergies de coûts par an. Dans les détails, les actionnaires du Tchèque vont détenir entre 14% et 26% de la nouvelle entité.



Avast, créé en 1988, et NortonLifeLock (ex-Symantec), fondé en 1982, se situent sur le même segment de marché, celui des logiciels antivirus, à ceci près que l'Américain s'est recentré sur les produits de sécurité grand public.



Accélérer l'innovation

"Cette transaction est un grand pas en avant pour la cybersécurité des consommateurs et nous permettra à terme de réaliser notre vision de protéger et de permettre aux gens de vivre leur vie numérique en toute sécurité", a commenté Vincent Pilette, CEO de NortonLifeLock. A travers cette opération, il souhaite "renforcer la plateforme de cybersécurité" actuellement commercialisée ainsi que "accélérer davantage l'innovation pour transformer la cybersécurité".



Vincent Pilette restera CEO, la directrice financière de NortonLifeLock, Natalie Derse, restera directrice financière, et le PDG d'Avast, Ondrej Vlcek, devrait rejoindre NortonLifeLock en tant que président et devenir membre du conseil d'administration de NortonLifeLock. Pavel Baudiš, co-fondateur et actuel administrateur d'Avast, devrait rejoindre le conseil d'administration de NortonLifeLock en tant qu'administrateur indépendant.



4000 salariés et deux sièges sociaux

A l'issue de cette fusion, le nouvel ensemble aura deux sièges sociaux à Prague, en République Tchèque, et à Tempe, en Arizona aux Etats-Unis, et rassemblera près de 4000 salariés. Il sera côté sur le Nasdaq.



Cette annonce s'inscrit un contexte d'explosion des attaques informatiques, en particulier des ransomwares qui ont touché de nombreuses entreprises à l'image d'Axa, la filiale française de Toshiba, Colonial Pipeline, une usine mexicaine de Foxconn... En France, d'après l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), les signalements pour ransomwares ont été multipliés par quatre en 2020 par rapport à 2019.