Not So Dark, Pigment, Zeplug… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Not So Dark a levé 80 M€

Restauration, Agro-alimentaire

Création de marques virtuelles pour les plateformes de livraison.

Investisseurs : Kharis Capital, Verlinvest, Convivialité Ventures



Pigment a levé 65 M€

Applications et technologies d’entreprise

Plateforme de planification financière.

Investisseurs : IVP, Meritech Capital



Zeplug a levé 20 M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Logiciel SaaS qui automatise la gestion financière des entreprises.

Investisseurs : Valar Ventures, 360 Capital



Invers a levé 15 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Protéines à base d’insectes.

Investisseurs : IDIA Capital Investissement, Agri Impact, UI Investissement, Crédit Agricole Centre France, Limagrain



Bricks.co a levé 13 M€

Immobilier, Construction

Crowdfunding immobilier.

Investisseurs : business angels



Stockly a levé 12 M€

Applications et technologies d’entreprise

Logiciel de mutualisation des stocks entre un réseau de partenaires.

Investisseurs : Eurazeo, Daphni, business angels



Javelot a levé 10 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Solutions numériques pour l’après-récolte et le stockage des céréales.

Investisseurs : NextStage AM, IDIA Capital Investissement, Sparkling Partners, Unilis Agtech, Crédit Agricole Brie Picardie



ID&AL a levé 10 M€

Immobilier, Construction

Services immobiliers.

Investisseurs : Epopée Gestion, Inter Invest Capital



Julaya a levé 5 M€

Finance, Assurance

Solution de paiement des entreprises.

Investisseurs : Speedinvest, EQ2 Ventures, Kibo Ventures, Unpopular Ventures, Jedar Capital, Orange Ventures, Saviu, 50 Partners, business angels



Tchek a levé 3 M€

Finance, Assurance

Système d’inspection automatisée des véhicules.

Investisseurs : CAAP Création, Demeter, Région Sud Investissement



Teamoty a levé 3 M€

Immobilier, Construction

Digitalisation de la supply chain des projets de construction.

Investisseurs : LBO France, Rise Proptech Fund, BTP Capital Investissement



Reflect a levé 2 M€

Applications et technologies d’entreprise

Plateforme de visualisation des données RH.

Investisseurs : XAnge, Evolem, Kima Ventures, business angels



Esmoz a levé 1,5 M€

IT Consulting

Accompagnement d’entreprises dans leur transformation digitale.

Investisseur : Capital & Dirigeants Partenaires



Bobbee a levé 1,13 M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Solutions pour les experts-comptables.

Investisseurs : business angels



JNPR a levé 1,1 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Spiritueux sans alcool.

Investisseurs : business angels



Patrowl levé 635 000 €

Applications et technologies d’entreprise

Logiciel de sécurité en ligne pour les entreprises.

Investisseurs : Cyber Impact Ventures, business angels





Ce relevé concerne uniquement le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.