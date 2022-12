Nouveau record de financements pour les fintechs en 2022

Après une année 2021 record en matière de levées de fonds, le secteur de la fintech a encore réalisé une année exceptionnelle en 2022, selon le bilan annuel réalisé par France Fintech. Le montant des levées est en croissance de 28% à 2,9 milliards d'euros, pour 146 opérations. Ce qui représente un ticket moyen de 20 millions d'euros.

L'assurtech, les services bancaires, opérationnels les activités de financement ont été les domaines d'activité les plus dynamiques, observe l'association. Quatre nouvelles licornes sont nées en 2022 : Qonto, Payfit, Spendesk et Younited. Par ailleurs, selon France Fintech, un quart des entreprises françaises du secteur se déclarent rentables.

Fort ralentissement au 2e semestre

L'ombre au tableau vient de l'écart marqué entre le comportement des investisseurs au premier et au deuxième semestre. En effet, 2,2 milliards d'euros sur les 2,9 milliards levés cette année l'ont été durant les six premiers mois de l'année, ce qui s'explique notamment par l'absence des grands fonds américains sur la deuxième partie de l'année. La crise économique a poussé les fonds à se concentrer sur leur portefeuille existant, et le marché s'est détourné du late stage pour prioriser l'amorçage, avec des tickets réduits.

L'organisation note une quinzaine de défaillances d'entreprises en 2022 sur un petit millier d'effectifs. Selon France Fintech, 62% des chefs d'entreprise du secteur sont optimistes vis-à-vis de leur développement à venir.

Pour 2023, France Fintech pronostique notamment un bel avenir aux services financiers pour les entreprises, aux innovations dans l'assurtech (risques climatiques et cyber, assurance embarquée), et aux solutions de sécurisation des opérations (cybersécurité, conformité).