Nouvelle levée de fonds pour Pennylane, qui empoche 50 millions d'euros

Pennylane est l'une des incarnations de cette deuxième vague de fintechs spécialisées dans les services BtoB, qui a succédé à la première vague de start-up tournées vers le grand public. La plateforme de comptabilité fondée début 2020 lève depuis sa création des fonds tous les six mois. Son dernier tour de table en série B, annoncé le 28 janvier, lui apporte un nouveau financement de 50 millions d'euros pour développer de nouvelles fonctionnalités de facturation électronique, de nouvelles intégrations dans les logiciels existants, et améliorer l'expérience utilisateur.



La plateforme fournit à la fois des outils de gestion financière pour les dirigeants de TPE-PME (paiement des factures, carte bancaire virtuelle…) et une suite pour les experts-comptables, utilisée par plus de 300 cabinets selon la société, qui automatise une partie de la saisie comptable. C'est l'un des leviers de développement pour Pennylane, les experts-comptables étant désormais le premier canal de recrutement de clients entreprises.



200 recrutements en 2022

La start-up basée à Cherbourg indique enregistrer une croissance de 30% chaque mois du nombre de TME-PME utilisatrices de sa plateforme SaaS, qui sert de hub pour les échanges d'information avec leurs experts-comptables.



La nouvelle levée de fonds a été réalisée auprès de ses investisseurs historiques Partech, Global Founders Capital et Sequoia. Elle servira à recruter 200 personnes : développeurs et spécialistes de la data (pour arriver à une équipe technique de 275 collaborateurs fin 2022) ainsi que responsables produit, pour atteindre un effectif total de 500 salariés à la fin de l'année. Pennylane avait levé 30 millions d'euros en série A (en deux fois), et 4 millions en amorçage.